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Posted 26 мая 2022, 02:47

Published 26 мая 2022, 02:47

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

В инцидент с дракой между выпускницей и учителем истории в Дунае вмешалась полиция

26 мая 2022, 02:47
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Драка
Конфликт между выпускницей и учительницей истории в Приморье взволновал общественность. Полиция уже разбирается в подробностях драки девочки и работницей образования.

Заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Екатерина Хабарова сообщил, что в полицию поступило заявление от 41-летней женщины, проживающей в поселке Дунай. Мать рассказала, что её 17-летняя дочь получила телесные повреждения от двух женщин, пишет РИА Новости.

Сообщения о необычной драке появились и в социальных сетях. В новых медиа форсировалась информация, что во время выпускного в одной из школ Дуная, вспыхнул конфликт между преподавателем истории и ученицей.

Как рассказала сотрудница полиции, после заявление от матери школьницы, в отделении было написано еще два заявления от женщин 35 и 36 лет. По предварительным данным, между ними и школьницей также произошла потасовка, переросшая в драку.

Сейчас ведутся мероприятия, которые позволят установить всю информацию и детали инцидента. После этого примут дальнейшие процессуальные решения.

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#Новости#Общество#Драка#Последний звонок#Массовая драка
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