В инцидент с дракой между выпускницей и учителем истории в Дунае вмешалась полиция

Posted 26 мая 2022, 02:47
Published 26 мая 2022, 02:47
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Екатерина Хабарова сообщил, что в полицию поступило заявление от 41-летней женщины, проживающей в поселке Дунай. Мать рассказала, что её 17-летняя дочь получила телесные повреждения от двух женщин, пишет РИА Новости.
Сообщения о необычной драке появились и в социальных сетях. В новых медиа форсировалась информация, что во время выпускного в одной из школ Дуная, вспыхнул конфликт между преподавателем истории и ученицей.
Как рассказала сотрудница полиции, после заявление от матери школьницы, в отделении было написано еще два заявления от женщин 35 и 36 лет. По предварительным данным, между ними и школьницей также произошла потасовка, переросшая в драку.
Сейчас ведутся мероприятия, которые позволят установить всю информацию и детали инцидента. После этого примут дальнейшие процессуальные решения.