Заразный груз пытались вывезти из Приморья в Китай

Posted 26 мая 2022, 01:51
Published 26 мая 2022, 01:51
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как сообщают в ведомстве, личинки малого черного елового усача оказались в партии пиломатериалов из аянской ели и даурской лиственницы.
Ввезти в Китай заражённый личинками груз нельзя, и теперь все 97 кубических метров древесины будут отправлены на обеззараживание.
«После уничтожения древесных вредителей компания имеет право вновь подать заявление на выдачу фитосанитарного сертификата», - отметили в управлении Россельхознадзора.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что во второй половине мая в Приморский край впервые с лета 2021 года поступил груз картофеля из Китая. До этого осуществлять поставки мешали ограничения, выставленные китайской стороной.
Не исключено, что в ближайшее время в регион пропустят ещё одну партию картошки из КНР.