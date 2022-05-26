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Posted 26 мая 2022, 01:51

Published 26 мая 2022, 01:51

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Заразный груз пытались вывезти из Приморья в Китай

26 мая 2022, 01:51
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Экспорт
Специалисты Россельхознадзора обнаружили вредителей в партии древесины, которая предназначалась на экспорт из Приморья в Китай. Теперь груз будет направлен на обеззараживание.

Как сообщают в ведомстве, личинки малого черного елового усача оказались в партии пиломатериалов из аянской ели и даурской лиственницы.

Ввезти в Китай заражённый личинками груз нельзя, и теперь все 97 кубических метров древесины будут отправлены на обеззараживание.

«После уничтожения древесных вредителей компания имеет право вновь подать заявление на выдачу фитосанитарного сертификата», - отметили в управлении Россельхознадзора.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что во второй половине мая в Приморский край впервые с лета 2021 года поступил груз картофеля из Китая. До этого осуществлять поставки мешали ограничения, выставленные китайской стороной.

Не исключено, что в ближайшее время в регион пропустят ещё одну партию картошки из КНР.

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#Новости#Экспорт#1
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