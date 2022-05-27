Аэропорт Владивостока 5 месяцев брал деньги за то, чем никто не пользовался

Между владивостокским аэропортом и авиакомпаниями заключены соглашения, исходя из которых, аэропорт должен предоставлять услуги по обслуживанию пассажиров и самолётов на земле. В частности, за МАВ имени В. К. Арсеньева закреплена установка и уборка телетрапа, из-за которого аэропорт и получил «предупредительный выстрел».