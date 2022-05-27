Аэропорт Владивостока 5 месяцев брал деньги за то, чем никто не пользовался

Posted 27 мая 2022, 06:44
Published 27 мая 2022, 06:44
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Между владивостокским аэропортом и авиакомпаниями заключены соглашения, исходя из которых, аэропорт должен предоставлять услуги по обслуживанию пассажиров и самолётов на земле. В частности, за МАВ имени В. К. Арсеньева закреплена установка и уборка телетрапа, из-за которого аэропорт и получил «предупредительный выстрел».
По установленным Минтрансом РФ нормам, авиакомпании должны платить аэропортам за использование пассажирского трапа по тарифу: определённая сумма в час. То есть плата за «лестницу в небеса» берётся, исходя из фактического времени использования телетрапа.
Но аэропорту Владивостока, видимо, закон не писан. В январе АО «МАВ» приняло решение перекроить правила предоставления пассажирского трапа и округлять время использования до часа в большую сторону, сообщает пресс-служба УФАС.
Получается, что даже если авиакомпания пользовалась телетрапом 1 час и 10 минут, то заплатить ей придётся как за 2 часа.
Таким образом, авиакомпании переплачивали за время, в которое трап не использовался, чем и заинтересовались антимонополисты.
Приморское УФАС России направило АО «Международный аэропорт Владивосток» предупреждение. Аэропорт должен прекратить нарушать антимонопольное законодательство и вернуться к общепринятым правилам: плата за трап берётся за фактическое время пользования.
На исполнение предупреждения аэропорту дали 10 дней с момента получения «весточки».
Ранее «Восток-Медиа» писало, что антимонопольная служба заинтересовалась подорожанием проезда в межмуниципальных автобусах.