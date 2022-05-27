Бутылка кефира, четыре телефона: нестандартная передача в СИЗО-1

Posted 27 мая 2022, 03:54
Published 27 мая 2022, 03:54
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Одному из обвиняемых по уголовному делу гражданину Б. попытались передать посылку, в которой прятали несколько сотовых телефонов. При тщательном досмотре выяснилось, что в пакете с кефиром спрятаны четыре «мобильника».
Теперь отправитель посылки будет привлечен к административной ответственности.
Отметим, что таким нарушением довольно часто грешат друзья и родственники заключенных. И иногда в передаче запрещенных предметов помогают сотрудники изолятора.
К примеру, ранее «Восток-Медиа» сообщал о случае, когда бывший сотрудник исправительной колонии в Приморье, за финансовое вознаграждение существенно улучшил бытовые условия для одного из заключенных. Он принимал деньги от осужденного, а взамен он ему создал привилегированные условия жизни в колонии, а также проносил на режимную территорию мобильные телефоны. Заработал он всего 16 тысяч рублей и аж два уголовных дела.
А в 2020 году, один из сотрудников исправительной колонии № 20 недавно тоже попался на взятке. Его задержали за передачу заключённому двух мобильных телефонов. Следователи установили, что такую привилегию колонист получил не просто так, а за 13 тысяч рублей.