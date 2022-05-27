Бутылка кефира, четыре телефона: нестандартная передача в СИЗО-1

К примеру, ранее «Восток-Медиа» сообщал о случае, когда бывший сотрудник исправительной колонии в Приморье, за финансовое вознаграждение существенно улучшил бытовые условия для одного из заключенных. Он принимал деньги от осужденного, а взамен он ему создал привилегированные условия жизни в колонии, а также проносил на режимную территорию мобильные телефоны. Заработал он всего 16 тысяч рублей и аж два уголовных дела.