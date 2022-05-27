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Posted 27 мая 2022, 03:54

Published 27 мая 2022, 03:54

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Бутылка кефира, четыре телефона: нестандартная передача в СИЗО-1

Бутылка кефира, четыре телефона: нестандартная передача в СИЗО-1

27 мая 2022, 03:54
Фото: 1MI.
Сюжет
СИЗО
В СИЗО-1нестандартным способом попытались пронести запрещённые предметы. Четыре мобильных телефона получили неожиданную упаковку.

Одному из обвиняемых по уголовному делу гражданину Б. попытались передать посылку, в которой прятали несколько сотовых телефонов. При тщательном досмотре выяснилось, что в пакете с кефиром спрятаны четыре «мобильника».

Теперь отправитель посылки будет привлечен к административной ответственности.

Отметим, что таким нарушением довольно часто грешат друзья и родственники заключенных. И иногда в передаче запрещенных предметов помогают сотрудники изолятора.

К примеру, ранее «Восток-Медиа» сообщал о случае, когда бывший сотрудник исправительной колонии в Приморье, за финансовое вознаграждение существенно улучшил бытовые условия для одного из заключенных. Он принимал деньги от осужденного, а взамен он ему создал привилегированные условия жизни в колонии, а также проносил на режимную территорию мобильные телефоны. Заработал он всего 16 тысяч рублей и аж два уголовных дела.

А в 2020 году, один из сотрудников исправительной колонии № 20 недавно тоже попался на взятке. Его задержали за передачу заключённому двух мобильных телефонов. Следователи установили, что такую привилегию колонист получил не просто так, а за 13 тысяч рублей.

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