Дату массовых проблем с горячим водоснабжением назвали во Владивостоке

Posted 27 мая 2022, 01:07
Published 27 мая 2022, 01:07
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В пресс-службе «Приморских тепловых сетей» сообщают, что ограничения водоснабжения будут заметны по следующим адресам:
До этого сообщалось, что испытания запланированы на период 30 мая - 6 июня. Цель отложенного на неделю мероприятия всё та же - обнаружение слабых участков труб после завершения осенне-зимнего периода и оперативный ремонт для обеспечения бесперебойного водоснабжения в следующем отопительном сезоне.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что с 23 мая часть горожан Владивостока вынуждена жить в условиях ограниченного горячего водоснабжения.