Дату массовых проблем с горячим водоснабжением назвали во Владивостоке

До этого сообщалось, что испытания запланированы на период 30 мая - 6 июня. Цель отложенного на неделю мероприятия всё та же - обнаружение слабых участков труб после завершения осенне-зимнего периода и оперативный ремонт для обеспечения бесперебойного водоснабжения в следующем отопительном сезоне.