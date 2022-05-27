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Posted 27 мая 2022, 01:07

Published 27 мая 2022, 01:07

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Дату массовых проблем с горячим водоснабжением назвали во Владивостоке

Дату массовых проблем с горячим водоснабжением назвали во Владивостоке

27 мая 2022, 01:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Отключение воды
Третий этап гидравлических испытаний во Владивостоке перенесён на 6-15 июня. В это время горячее водоснабжение будет ограничено у жителей Первомайского района.

В пресс-службе «Приморских тепловых сетей» сообщают, что ограничения водоснабжения будут заметны по следующим адресам:

  • Улица 40 лет ВЛКСМ: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у;
  • 44 причал: 1;
  • Улица 50 лет ВЛКСМ: 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26б, 26в, 28, 30, 30а, 30б,30в, 32;
  • Улица Бакинская: 4;
  • Улица Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Улица Березовая: 5, 7, 9, 21;
  • Улица Борисенко: 2, 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32,50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а,106а, 108, 108а, 110;
  • Улица Бурачка: 7, 9, 11, 13, 13у, 15, 17;
  • Улица Вилкова: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б;
  • Улица Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;
  • Улица Вязовая: 9у;
  • Улица Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г;
  • Улица Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22;
  • Улица Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65,67, 69, 71;
  • Улица Гульбиновича: 4, 8/1, 8/2, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1,29/2, 29а, 30, 31, 32;
  • Улица Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37,39, 41, 43, 45, 47;
  • Улица Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;
  • Улица Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84,89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279,279а, 281, 283, 285, 287;
  • Улица Каштановая: 13;
  • Улица Киевская: 5;
  • Улица Кизлярская: 7;
  • Улица Кипарисовая: 2, 16, 18, 20;
  • Улица Коммунаров: 14, 32, 32а, 36/1;
  • Улица Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 27;
  • Улица Краева: 3, 6, 8;
  • Улица Липовая: 2;
  • Улица Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
  • Улица Могилевская: 1, 1у, 3;
  • Улица Можжевеловая: 1а;
  • Улица Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;
  • Улица Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34;
  • Улица Нарвская: 6, 13;
  • Улица Нестерова: 3, 5;
  • Улица Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;
  • Улица Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;
  • Улица Олега Кошевого: 3, 5, 7;
  • Улица Ольховая: 17, 19;
  • Улица Очаковская: 5;
  • Улица Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;
  • Улица Пихтовая: 14, 21, 21а, 21у, 33;
  • Улица Полярная: 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9;
  • Улица Промышленная 1-я: 3;
  • Улица Промышленная: 2;
  • Улица Промышленная 2-я: 4, 6, 8;
  • Улица Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39, 39;
  • Улица Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31,32, 32а, 32б, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;
  • Улица Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;
  • Улица Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у;
  • Улица Строительная 2-я: 15, 21;
  • Улица Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б;
  • Улица Талалихина: 1, 2;
  • Улица Терешковой: 10, 12, 14, 16;
  • Улица Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а,14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в, 18в;
  • Улица Фастовская: 2, 14, 14у, 20, 20;
  • Улица Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11;
  • Улица Херсонская: 12;
  • Улица Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;
  • Улица Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28
  • Улица Окатовая: 14у;
  • Улица Адмирала Кузнецова: 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;
  • Улица Владикавказская: 1, 5;
  • Улица Вязовая: 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
  • Улица Горийская: 1, 4;
  • Улица Громова: 4, 6, 8, 10, 12;
  • Улица Запорожская: 2, 4, 6;
  • Улица Интернациональная: 51;
  • Улица Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;
  • Улица Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29;
  • Улица Окатовая: 1а, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17,17а, 18, 19, 19а, 20, 21;
  • Улица Спиридонова: 15, 34, 42, 44;
  • Улица Терешковой: 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

До этого сообщалось, что испытания запланированы на период 30 мая - 6 июня. Цель отложенного на неделю мероприятия всё та же - обнаружение слабых участков труб после завершения осенне-зимнего периода и оперативный ремонт для обеспечения бесперебойного водоснабжения в следующем отопительном сезоне.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что с 23 мая часть горожан Владивостока вынуждена жить в условиях ограниченного горячего водоснабжения.

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