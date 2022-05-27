vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2022, 00:39

Published 27 мая 2022, 00:39

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Экспорт вырос на четверть: что из Приморья поставляют в Китай тысячами тонн

Экспорт вырос на четверть: что из Приморья поставляют в Китай тысячами тонн

27 мая 2022, 00:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Экспорт
С начала 2022 года из Приморского края в Китай было экспортировано 2 488,8 тонны кедрового ореха. Это на несколько сотен тонн больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю сообщают, что всего за январь-май 2022 года к экспорту были допущены 126 партий кедрового ореха, предназначенный для китайских покупателей.

«При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено, требования страны-импортера соблюдены», - отметили в ведомстве.

Объём поставок соседу за этот год - 2 488,8 тонны - заметно превышает прошлогодние 1 903,2 тонны.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Приморском крае была пресечена попытка экспорта заразного груза в Китай.

Крупная партия древесины оказалась поражена личинками опасных вредителей, и всю партию товара пришлось отправить на обеззараживание.

В середине мая 2021 года в Приморье из Китая поступила первая за долгое время поставка картофеля.

Материалы по теме
Многомиллионную аферу с экспортом леса в Китай вскрыли в ПриморьеЗапрещённый к экспорту груз пытались вывезти в страны НАТО из Приморья
#Новости#Экономика#Экспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика