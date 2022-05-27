Экспорт вырос на четверть: что из Приморья поставляют в Китай тысячами тонн

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С начала 2022 года из Приморского края в Китай было экспортировано 2 488,8 тонны кедрового ореха. Это на несколько сотен тонн больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю сообщают, что всего за январь-май 2022 года к экспорту были допущены 126 партий кедрового ореха, предназначенный для китайских покупателей. «При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено, требования страны-импортера соблюдены», - отметили в ведомстве. Объём поставок соседу за этот год - 2 488,8 тонны - заметно превышает прошлогодние 1 903,2 тонны. Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Приморском крае была пресечена попытка экспорта заразного груза в Китай. Крупная партия древесины оказалась поражена личинками опасных вредителей, и всю партию товара пришлось отправить на обеззараживание. В середине мая 2021 года в Приморье из Китая поступила первая за долгое время поставка картофеля. Материалы по теме Многомиллионную аферу с экспортом леса в Китай вскрыли в Приморье Запрещённый к экспорту груз пытались вывезти в страны НАТО из Приморья