Экспорт вырос на четверть: что из Приморья поставляют в Китай тысячами тонн

Posted 27 мая 2022, 00:39
Published 27 мая 2022, 00:39
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю сообщают, что всего за январь-май 2022 года к экспорту были допущены 126 партий кедрового ореха, предназначенный для китайских покупателей.
«При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено, требования страны-импортера соблюдены», - отметили в ведомстве.
Объём поставок соседу за этот год - 2 488,8 тонны - заметно превышает прошлогодние 1 903,2 тонны.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Приморском крае была пресечена попытка экспорта заразного груза в Китай.
Крупная партия древесины оказалась поражена личинками опасных вредителей, и всю партию товара пришлось отправить на обеззараживание.