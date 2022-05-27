«Мы уверенно восстанавливаем доковидные показатели» — Кожемяко о турпотоке в Приморье

Posted 27 мая 2022, 05:48
Published 27 мая 2022, 05:48
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Глава Приморского края подчеркнул, что в регионе в лучшую сторону заметно изменились показатели в туризме.
«Мы уверенно восстанавливаем доковидные показатели по туристскому потоку. В 2021 году он составил 2,8 миллиона человек. Это почти в четыре раза больше, чем 2020 году» — подчеркнул Кожемяко.
Как отметил губернатор, Приморье становится популярным местом отдыха для туристов из России. В 2021 году из общего числа туристов края 99% — жители других регионов страны.
«Значит, край всё больше становится популярным местом отдыха для жителей соседних и других регионов. Приморцы всегда рады гостям, готовы их принять», — добавил губернатор Приморья.
Напомним, что каждый год глава региона отчитывается перед Заксобранием Приморья о результатах работы региональных властей за прошедшие 12 месяцев.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что губернатор Олег Кожемяко отчитался о развитии культурных учреждений региона.