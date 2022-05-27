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Posted 27 мая 2022, 05:48

Published 27 мая 2022, 05:48

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

«Мы уверенно восстанавливаем доковидные показатели» — Кожемяко о турпотоке в Приморье

27 мая 2022, 05:48
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Туризм
В 2021 году Приморский край встретил 2,8 миллиона туристов, 99% из которых россияне. Об этом 27 мая в своём отчёте перед Заксобранием Приморья заявил губернатор Олег Кожемяко.

Глава Приморского края подчеркнул, что в регионе в лучшую сторону заметно изменились показатели в туризме.

«Мы уверенно восстанавливаем доковидные показатели по туристскому потоку. В 2021 году он составил 2,8 миллиона человек. Это почти в четыре раза больше, чем 2020 году» — подчеркнул Кожемяко.

Как отметил губернатор, Приморье становится популярным местом отдыха для туристов из России. В 2021 году из общего числа туристов края 99% — жители других регионов страны.

«Значит, край всё больше становится популярным местом отдыха для жителей соседних и других регионов. Приморцы всегда рады гостям, готовы их принять», — добавил губернатор Приморья.

Напомним, что каждый год глава региона отчитывается перед Заксобранием Приморья о результатах работы региональных властей за прошедшие 12 месяцев.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что губернатор Олег Кожемяко отчитался о развитии культурных учреждений региона.

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