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Posted 27 мая 2022, 02:15

Published 27 мая 2022, 02:15

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

«Огромные перспективы»: Кожемяко рассказал о развитии промышленности Приморья в 2021

27 мая 2022, 02:15
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Промышленность
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отчитался перед краевым Законодательным собранием об успехах промышленности региона в 2021 году. Общий рост к показателям 2020 года достиг 21,5%.

Губернатор Олег Кожемяко рассказал, что объёмы производства на предприятиях горнодобывающей промышленности вырос на 18%, в обрабатывающей промышленности годовой рост составил 32%, а в машиностроении - 61%.

Большая часть роста пришлась на крупнейшие заводы региона, например, на судостроительное предприятие «Звезда», которое ещё даже не вышло на полную мощность. По словам Олега Кожемяко, «там огромные перспективы роста».

Глава региона также отметил успехи Находкинского судоремонтного завода и завода «Прогресс», где выпускаются вертолёты Ка-52, используемые в спецоперации на Украине.

«Ведётся разработка и гражданской модели беспилотного летательного аппарата, который будет использоваться в морских экспедициях по Северному морскому пути», – добавил Олег Кожемяко.

Также он обратил внимание на успехи региональной промышленности в производстве стройматериалов и выпуске продуктов питания.

Ранее «Восток-Медиа» писало, как проходит импортозамещение в Приморском крае.

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#Новости#Экономика#Промышленность#Олег Кожемяко#3
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