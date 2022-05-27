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Posted 27 мая 2022, 05:42

Published 27 мая 2022, 05:42

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Олег Кожемяко поставил властям Приморья задачу развивать аккаунты в соцсетях

Олег Кожемяко поставил властям Приморья задачу развивать аккаунты в соцсетях

27 мая 2022, 05:42
Фото: 1MI.
Перед главами муниципалитетов, министерств, обслуживающих организаций стоит задача развивать официальные аккаунты в соцсетях. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко в своём ежегодном отчёте депутатам ЗСПК.

По его словам, благодаря оперативной коммуникации люди чувствуют перемены и понимают приоритеты работы властей. Особенно это важно с учётом того, что в прошлом году в крае свыше сотни государственных и муниципальных услуг перевели в электронный вид.

«В период пандемии цифровизация позволила усилить многие вопросы взаимодействия граждан и государства в дистанционном формате. В 2021 году мы перевели в электронный вид 114 государственных и муниципальных услуг. Будем продолжать работу в этом направлении», — пообещал Олег Кожемяко.

Глава региона объяснил, что цифровая трансформация стала актуальной и важной для Приморья в современных условиях. По мнению губернатора, она позволит вывести государственное управление на новый уровень максимальной прозрачности. Делает власть более доступной и для людей, и для бизнеса.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в начале своего доклада Олег Кожемяко дал оценку тем успехам, которые край достиг за прошлый год. По словам главы региона, 2021 год можно назвать «результативным и успешным» сразу по ряду направлений.

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