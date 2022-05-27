Олег Кожемяко: «За 2021 год было создано 16 тысяч рабочих мест»

Posted 27 мая 2022, 03:42
Published 27 мая 2022, 03:42
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Олег Кожемяко обратил внимание слушателей доклада, что в Приморье ведется большая работа для того, чтоб поддерживать инвестиционный климат. Это проявляется в развитии ТОР «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Находка».
Глава Приморья подчеркнул, что по итогам 2021 года, общий объем инвестиций по соглашениям с резидентами ТОР составил почти 1,4 триллиона рублей.
«На конец года резиденты освоили 231,5 миллиарда рублей и создали более 16 тысяч рабочих мест», — обозначил Олег Кожемяко.
На данный момент решается вопрос о том, чтобы распространить границы режима ТОР на остров Русский и Арсеньевский ГО.
Также Губернатор отметил, что в прошлом году резиденты Свободного порта Владивосток реализовали более 2 тысяч проектов, объем инвестиций по ним составил 169 миллиардов рублей. Создано 30% рабочих мест от плана в 80 тысяч.