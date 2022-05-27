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Posted 27 мая 2022, 03:42

Published 27 мая 2022, 03:42

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Олег Кожемяко: «За 2021 год было создано 16 тысяч рабочих мест»

27 мая 2022, 03:42
Фото: 1MI. тематическое фото
В минувшем 2021 году активно развивались проекты резидентов ТОР и СПВ. Такое заявление сделал глава края во время своего отчета перед Парламентом Приморского края.

Олег Кожемяко обратил внимание слушателей доклада, что в Приморье ведется большая работа для того, чтоб поддерживать инвестиционный климат. Это проявляется в развитии ТОР «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Находка».

Глава Приморья подчеркнул, что по итогам 2021 года, общий объем инвестиций по соглашениям с резидентами ТОР составил почти 1,4 триллиона рублей.

«На конец года резиденты освоили 231,5 миллиарда рублей и создали более 16 тысяч рабочих мест», — обозначил Олег Кожемяко.

На данный момент решается вопрос о том, чтобы распространить границы режима ТОР на остров Русский и Арсеньевский ГО.

Также Губернатор отметил, что в прошлом году резиденты Свободного порта Владивосток реализовали более 2 тысяч проектов, объем инвестиций по ним составил 169 миллиардов рублей. Создано 30% рабочих мест от плана в 80 тысяч.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Приморье стало лидером в ДФО по основным показателям бизнеса.

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#Новости#Общество#ТОР#Олег Кожемяко#СПВ#3
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