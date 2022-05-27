Опять по квартире гулять: выходные в Приморье начнутся с дождей

Posted 26 мая 2022, 23:56
Published 26 мая 2022, 23:56
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Суббота начнётся с мокрых осадков. Погодные условия ночью будут напрямую зависеть от циклона над Японским морем. Тучи охватят небо практически на всей территории края, обливая его дождём. Самые обильные «влажные осадки» стоит ожидать районам, находящимся на востоке региона. Температура в тёмное время суток опустится до +4…+12°C.
С восходом солнца циклон передвинется в сторону Охотского моря, дожди немного утихнут, но не везде. Столбики термометров после полудня поднимутся до +17…+25°C в материковой части края и до +10…+16°C у побережья.
Воскресенье порадует теплом. Осадков во второй день заслуженных выходных не будет. Температура ночью продублирует температуру субботы, а вот днём станет заметно теплее.
В светлое время погода порадует приморцев летней жарой. Столбики термометров поднимутся до +23…+30°C в центральных районах края, а в морских до +14…+19°C.
В Дальневосточной столице суббота пройдёт спокойно. Осадков и адского холода не ожидается. Ночью +10…+13°C, а днём воздух прогреется до +17…+20°C.
В воскресенье температурный фон ночью особо не изменится, а вот днём жителей Владивостока ждёт сильный юго-восточный ветер, несущий за собой похолодание. Температура в городе будет достигать +12…+17°C.