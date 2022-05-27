Свиридов Алексей: «Шульга и Васюкевич — пятая колонна»

Posted 27 мая 2022, 09:24
Published 27 мая 2022, 09:24
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
«Сегодня с большим недоумением посмотрел в новостях видео с тем, что вытворяли товарищи Шульга и Васюкевич — мнимые депутаты от КПРФ. Они затронули самые тяжелые для нашей страны и граждан вещи — спецоперацию. В ходе которой идет освобождение наших соотечественников, где отстаивается безопасность России и гибнут наши братья, отцы, мужья. И страшно, что люди политической плоскости хотят заработать политические дивиденды и бонусы на такой вещи, которой они срывали сегодня на ЗСПК. С какими-то призывами президенту, о каких-то неправильных вещах, которые происходят на Украине, ставя под сомнения вещи, которые сейчас очень близки.
Товарищ Шульга уже давно известен своими вечными скандалами и, видимо, он, таким образом, хочет увеличить количество подписчиков своих социальных сетей, своего ресурса, а также увеличить доход от рекламы.
Поведение этих депутатов ошарашило сегодня не только общественность, но и патриотически настроенных граждан. Сегодня практически 80 процентов людей понимают ситуацию и поддерживают нашу армию. И когда такие слова звучат публично от депутатов… Я таких людей могу назвать только «пятой колонной»», — заявил лидер общественного мнения.
Напомним, сегодня, 27 мая, четыре депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ единодушно высказались против специальной операции РФ на Украине. Есть основания полагать, что акция могла быть подготовлена заранее.
Перед началом заседания краевого парламента в пользу прекращения спецоперации высказались депутаты Леонид Васюкевич, Наталья Кочугова, Александр Сустов и Геннадий Шульга.