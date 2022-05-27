Свиридов Алексей: «Шульга и Васюкевич — пятая колонна»

«Сегодня с большим недоумением посмотрел в новостях видео с тем, что вытворяли товарищи Шульга и Васюкевич — мнимые депутаты от КПРФ. Они затронули самые тяжелые для нашей страны и граждан вещи — спецоперацию. В ходе которой идет освобождение наших соотечественников, где отстаивается безопасность России и гибнут наши братья, отцы, мужья. И страшно, что люди политической плоскости хотят заработать политические дивиденды и бонусы на такой вещи, которой они срывали сегодня на ЗСПК. С какими-то призывами президенту, о каких-то неправильных вещах, которые происходят на Украине, ставя под сомнения вещи, которые сейчас очень близки.