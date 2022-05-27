Свыше 500 дворов и общественных пространств благоустроят в Приморье — Олег Кожемяко

Кожемяко напомнил, что работа по созданию современных и комфортных дворовых и общественных пространств ведётся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и по краевой программе «1000 дворов». Он напомнил, что во второй раз регион участвует в онлайн-отборе территорий для благоустройства на 2023 год, где активное голосование жителей – обязательное условие. Губернатор предложил тем, кто не успел проголосовать, сделать это до 30 мая.