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Posted 27 мая 2022, 05:15

Published 27 мая 2022, 05:15

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Свыше 500 дворов и общественных пространств благоустроят в Приморье — Олег Кожемяко

27 мая 2022, 05:15
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Благоустройство
За прошлый год в Приморском крае благоустроили сотни дворов и общественных пространств. Но на этом власти не остановятся и этот список пополнят свыше 500 общедоступных мест. Об этом в ежегодном отчёте депутатам ЗСПК рассказал губернатор Олег Кожемяко.

«В 2021 году было благоустроено 409 дворов и общественных пространств. А с этого года мы реализуем проект благоустройства с участием Минвостокразвития и привлечением федеральных средств. В 2022-м запланировано привести в порядок 544 объекта», – сказал глава региона.

Кожемяко напомнил, что работа по созданию современных и комфортных дворовых и общественных пространств ведётся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и по краевой программе «1000 дворов». Он напомнил, что во второй раз регион участвует в онлайн-отборе территорий для благоустройства на 2023 год, где активное голосование жителей – обязательное условие. Губернатор предложил тем, кто не успел проголосовать, сделать это до 30 мая.

А ранее "Восток-Медиа" писало, что в своём отчёте Кожемяко рассказал о жилищном строительстве в крае. Только за прошлый год введено 885 тысяч квадратных метров жилья. Это лучший показатель на Дальнем Востоке, отметил губернатор. В этом году планируется сдать 1 миллион квадратных метров.

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#Новости#Общество#Благоустройство#Олег Кожемяко#3
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