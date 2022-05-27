Свыше 500 дворов и общественных пространств благоустроят в Приморье — Олег Кожемяко

Posted 27 мая 2022, 05:15
Published 27 мая 2022, 05:15
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«В 2021 году было благоустроено 409 дворов и общественных пространств. А с этого года мы реализуем проект благоустройства с участием Минвостокразвития и привлечением федеральных средств. В 2022-м запланировано привести в порядок 544 объекта», – сказал глава региона.
Кожемяко напомнил, что работа по созданию современных и комфортных дворовых и общественных пространств ведётся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и по краевой программе «1000 дворов». Он напомнил, что во второй раз регион участвует в онлайн-отборе территорий для благоустройства на 2023 год, где активное голосование жителей – обязательное условие. Губернатор предложил тем, кто не успел проголосовать, сделать это до 30 мая.
А ранее "Восток-Медиа" писало, что в своём отчёте Кожемяко рассказал о жилищном строительстве в крае. Только за прошлый год введено 885 тысяч квадратных метров жилья. Это лучший показатель на Дальнем Востоке, отметил губернатор. В этом году планируется сдать 1 миллион квадратных метров.