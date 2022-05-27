Вера Щербина возглавит делегацию от Приморья на выставке «Белагро»

Posted 27 мая 2022, 00:51
Published 27 мая 2022, 00:51
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В столице ДФО прошла дискуссия «Белоруссия и российский Дальний Восток: дружественный диалог», где обсуждались перспективы сотрудничества двух стран — России и Белоруссии, как глобально, так и в частности — с Приморским краем.
Особое внимание было уделено тому, в каком состоянии сегодня находится внешнеторговый оборот Приморья с Белоруссией и каковы его перспективы.
Руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков подчеркнул: в 2021 году объём торговли Приморья с Республикой Беларусь составил 4 миллиарда рублей, и это вдвое больше, чем в 2020-м. Причём наш край и братская страна сотрудничают по самым разным направлениям. Особое внимание — сельскому хозяйству.
— Белоруссия сумела сохранить и развить свой агропромышленный комплекс, — отметил Алексей Старичков. — И это вызывает большое уважение. Там современное сельскохозяйственное машиностроение, это впечатляет. Мы закупаем в Белоруссии и технику, и продукты питания, причем оборот постоянно растёт.
Именно поэтому участие делегации от Приморья в «Белагро» естественно и необходимо. Во главе делегации от края — председатель правительства Вера Щербина, а войдут в состав участников предприниматели, представители агропрома Приморья, правительства края.
«Белагро» — масштабное мероприятие, в этом году в нём, по предварительным данным, примут участие 430 компаний, специализирующихся в области сельскохозяйственной техники, кормов и ветеринарных препаратов, агрохимии, холодильного оборудования, упаковочных и фасовочных производств, пчеловодства, птицеводства, животноводства, молочного производства и других сопутствующих направлений.
Нет сомнений в том, что делегация от Приморья сможет составить на ярмарке новые крупные договоры о сотрудничестве с Республикой Беларусь.
Кстати, отметим, что Приморье и братскую страну связывают не только торговые отношения. В конце зимы 2022-го делегация Приморской государственной сельскохозяйственной академии повышала квалификацию на Минском тракторном заводе («МТЗ»). Студенты и сопровождающие их преподаватели изучали теорию и проходили производственную практику на площадке одного из восьми крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире.
В ближайшее время в Михайловке появится Единый центр по демонстрации, продаже и обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники в Приморском крае.