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Posted 27 мая 2022, 00:51

Published 27 мая 2022, 00:51

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Вера Щербина возглавит делегацию от Приморья на выставке «Белагро»

Вера Щербина возглавит делегацию от Приморья на выставке «Белагро»

27 мая 2022, 00:51
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В Республике Беларусь с 7 по 11 июня пройдёт международная сельскохозяйственная выставка «Белагро». Участие в ней примет делегация от Приморского края. Возглавит её председатель правительства Вера Щербина.

В столице ДФО прошла дискуссия «Белоруссия и российский Дальний Восток: дружественный диалог», где обсуждались перспективы сотрудничества двух стран — России и Белоруссии, как глобально, так и в частности — с Приморским краем.

Особое внимание было уделено тому, в каком состоянии сегодня находится внешнеторговый оборот Приморья с Белоруссией и каковы его перспективы.

Руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков подчеркнул: в 2021 году объём торговли Приморья с Республикой Беларусь составил 4 миллиарда рублей, и это вдвое больше, чем в 2020-м. Причём наш край и братская страна сотрудничают по самым разным направлениям. Особое внимание — сельскому хозяйству.

— Белоруссия сумела сохранить и развить свой агропромышленный комплекс, — отметил Алексей Старичков. — И это вызывает большое уважение. Там современное сельскохозяйственное машиностроение, это впечатляет. Мы закупаем в Белоруссии и технику, и продукты питания, причем оборот постоянно растёт.

Именно поэтому участие делегации от Приморья в «Белагро» естественно и необходимо. Во главе делегации от края — председатель правительства Вера Щербина, а войдут в состав участников предприниматели, представители агропрома Приморья, правительства края.

«Белагро» — масштабное мероприятие, в этом году в нём, по предварительным данным, примут участие 430 компаний, специализирующихся в области сельскохозяйственной техники, кормов и ветеринарных препаратов, агрохимии, холодильного оборудования, упаковочных и фасовочных производств, пчеловодства, птицеводства, животноводства, молочного производства и других сопутствующих направлений.

Нет сомнений в том, что делегация от Приморья сможет составить на ярмарке новые крупные договоры о сотрудничестве с Республикой Беларусь.

Кстати, отметим, что Приморье и братскую страну связывают не только торговые отношения. В конце зимы 2022-го делегация Приморской государственной сельскохозяйственной академии повышала квалификацию на Минском тракторном заводе («МТЗ»). Студенты и сопровождающие их преподаватели изучали теорию и проходили производственную практику на площадке одного из восьми крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире.

В ближайшее время в Михайловке появится Единый центр по демонстрации, продаже и обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники в Приморском крае.

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