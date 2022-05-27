Вера Щербина возглавит делегацию от Приморья на выставке «Белагро»

Кстати, отметим, что Приморье и братскую страну связывают не только торговые отношения. В конце зимы 2022-го делегация Приморской государственной сельскохозяйственной академии повышала квалификацию на Минском тракторном заводе («МТЗ»). Студенты и сопровождающие их преподаватели изучали теорию и проходили производственную практику на площадке одного из восьми крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире.