Бесплатно взять, бесплатно сдать: мамочки Владивостока организовали необычный своп

Posted 28 мая 2022, 06:14
Published 28 мая 2022, 06:14
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Пока еще необычное для Владивостока мероприятие пройдет 5 июня на улице Нейбута, 4а. С 11.00 до 15.00 будут развернуты площадки по обмену детскими вещами и мастер-классы для беременных и кормящих.
На мероприятии можно будет не только обменяться вещами, но и присмотреть что-то новенькое на экомаркете. На нем будут представлены изделия ручной работы из экоматериалов и экологичные товары, широкий ассортимент продуктов питания с заботой о здоровье и уникальные вязаные игрушки.
Как рассказали организаторы, впервые на свопе будет проходить прием вторсырья. Поэтому с собой можно будет захватить пластиковые карты и крышки, сухую органику, натуральные ткани и нитки. Все это уйдет на переработку.
Для детей обещают тоже массу интересных занятий.