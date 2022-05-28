Бесплатно взять, бесплатно сдать: мамочки Владивостока организовали необычный своп

На мероприятии можно будет не только обменяться вещами, но и присмотреть что-то новенькое на экомаркете. На нем будут представлены изделия ручной работы из экоматериалов и экологичные товары, широкий ассортимент продуктов питания с заботой о здоровье и уникальные вязаные игрушки.