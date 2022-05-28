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Posted 28 мая 2022, 06:14

Published 28 мая 2022, 06:14

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Бесплатно взять, бесплатно сдать: мамочки Владивостока организовали необычный своп

Бесплатно взять, бесплатно сдать: мамочки Владивостока организовали необычный своп

28 мая 2022, 06:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Родители в Приморском крае активно выступают за сохранение экологии. Чтобы позаботиться о природе, неравнодушные жители региона организовали своеобразный родительский эко-своп маркет.

Пока еще необычное для Владивостока мероприятие пройдет 5 июня на улице Нейбута, 4а. С 11.00 до 15.00 будут развернуты площадки по обмену детскими вещами и мастер-классы для беременных и кормящих.

На мероприятии можно будет не только обменяться вещами, но и присмотреть что-то новенькое на экомаркете. На нем будут представлены изделия ручной работы из экоматериалов и экологичные товары, широкий ассортимент продуктов питания с заботой о здоровье и уникальные вязаные игрушки.

Как рассказали организаторы, впервые на свопе будет проходить прием вторсырья. Поэтому с собой можно будет захватить пластиковые карты и крышки, сухую органику, натуральные ткани и нитки. Все это уйдет на переработку.

Для детей обещают тоже массу интересных занятий.

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#Новости#Общество#Дети#Родители
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