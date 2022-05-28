Кем подработать хорошо: в Приморье можно заработать 100 тысяч на «свободном графике»

Немного меньше, около 77 тысяч рублей, сможет заработать в Приморье водитель-курьер, имея при этом свободный график работы. В основные обязанности будет входить доставка еды, документов, посылок и других вещей. А компания в свою очередь страхует водителя и груз во время работы.