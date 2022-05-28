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Posted 28 мая 2022, 05:10

Published 28 мая 2022, 05:10

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Кем подработать хорошо: в Приморье можно заработать 100 тысяч на «свободном графике»

Кем подработать хорошо: в Приморье можно заработать 100 тысяч на «свободном графике»

28 мая 2022, 05:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Деньги
Стало известно, на какой подработке в Приморье можно заработать больше, чем на основной работе. Портал Работа.ру перешерстил имеющиеся вакансии с неполной занятостью и выяснил, кому будут платить больше всего за занятость в свободном графике.

Так, совсем неплохо готовы платить автомеханику с опытом работы от двух лет. В месяц, при свободном графике он сможет получать до 100 тысяч рублей за ремонт машин и легкогрузового транспорта и поддержание чистоты на рабочем месте.

Немного меньше, около 77 тысяч рублей, сможет заработать в Приморье водитель-курьер, имея при этом свободный график работы. В основные обязанности будет входить доставка еды, документов, посылок и других вещей. А компания в свою очередь страхует водителя и груз во время работы.

Администратору клиники во Владивостоке готовы платить от 30 000 рублей. На эту должность работодатель рассматривает кандидатов с опытом работы в медицинском центре и с кассовым аппаратом. Сотруднику предстоит консультировать клиентов по телефону и встречать их при посещении, вести запись и регистрацию пациентов, а также готовить отчетности. Эта вакансия предполагает сменный график работы.

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