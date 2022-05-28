Кем подработать хорошо: в Приморье можно заработать 100 тысяч на «свободном графике»

Posted 28 мая 2022, 05:10
Published 28 мая 2022, 05:10
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Так, совсем неплохо готовы платить автомеханику с опытом работы от двух лет. В месяц, при свободном графике он сможет получать до 100 тысяч рублей за ремонт машин и легкогрузового транспорта и поддержание чистоты на рабочем месте.
Немного меньше, около 77 тысяч рублей, сможет заработать в Приморье водитель-курьер, имея при этом свободный график работы. В основные обязанности будет входить доставка еды, документов, посылок и других вещей. А компания в свою очередь страхует водителя и груз во время работы.
Администратору клиники во Владивостоке готовы платить от 30 000 рублей. На эту должность работодатель рассматривает кандидатов с опытом работы в медицинском центре и с кассовым аппаратом. Сотруднику предстоит консультировать клиентов по телефону и встречать их при посещении, вести запись и регистрацию пациентов, а также готовить отчетности. Эта вакансия предполагает сменный график работы.