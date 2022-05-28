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Posted 28 мая 2022, 07:12

Published 28 мая 2022, 07:12

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Новые железнодорожные тоннели появятся в Приморье

Новые железнодорожные тоннели появятся в Приморье

28 мая 2022, 07:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Железная дорога
На участке Шкотово — Смоляниново по направлению к портам Находки начались строительные работы. Совсем скоро здесь появятся тоннели.

Рабочие уже проложили временные инженерные сети и коммуникации, а также сделали техдороги. Чтобы сотрудникам стройки было, где жить, разбили вахтовый поселок и организовали производственные площадки. Со стороны станции Смоляниново уже началось строительство порталов тоннелей.

Отметим, что данный участок, где будут сделаны тоннели, очень неудобный у Дальневосточной магистрали в Приморье. И чтобы движение осуществлялось оперативно, необходимо прибегать к помощи подталкивающих локомотивов. А это в свою очередь влияет на пропускную способность полигона.

Проект с тоннелями предусматривает возведение двухпутного электрифицированного железнодорожного участка длиной 7,5 км с двумя однопутными тоннелями по 1,4 км каждый, а также двух мостов через реку Шкотовка.

Ввод обхода в эксплуатацию позволит отказаться от сложного для движения перевального участка железной дороги. Снижение перепада высот и выравнивание профиля нового пути поможет увеличить пропускную способность в направлении портов Находки с 65 до 72 пар поездов в сутки.

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#Новости#Общество#Железная дорога#Тоннель
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