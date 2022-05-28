Новые железнодорожные тоннели появятся в Приморье

Posted 28 мая 2022, 07:12
Published 28 мая 2022, 07:12
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Рабочие уже проложили временные инженерные сети и коммуникации, а также сделали техдороги. Чтобы сотрудникам стройки было, где жить, разбили вахтовый поселок и организовали производственные площадки. Со стороны станции Смоляниново уже началось строительство порталов тоннелей.
Отметим, что данный участок, где будут сделаны тоннели, очень неудобный у Дальневосточной магистрали в Приморье. И чтобы движение осуществлялось оперативно, необходимо прибегать к помощи подталкивающих локомотивов. А это в свою очередь влияет на пропускную способность полигона.
Проект с тоннелями предусматривает возведение двухпутного электрифицированного железнодорожного участка длиной 7,5 км с двумя однопутными тоннелями по 1,4 км каждый, а также двух мостов через реку Шкотовка.
Ввод обхода в эксплуатацию позволит отказаться от сложного для движения перевального участка железной дороги. Снижение перепада высот и выравнивание профиля нового пути поможет увеличить пропускную способность в направлении портов Находки с 65 до 72 пар поездов в сутки.