Новые железнодорожные тоннели появятся в Приморье

Отметим, что данный участок, где будут сделаны тоннели, очень неудобный у Дальневосточной магистрали в Приморье. И чтобы движение осуществлялось оперативно, необходимо прибегать к помощи подталкивающих локомотивов. А это в свою очередь влияет на пропускную способность полигона.