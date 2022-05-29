Приморские эксперты дали прогноз по вкладам

Posted 29 мая 2022, 06:57
Published 29 мая 2022, 06:57
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Напомним, регулятор принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на три процентных пункта — до 11% годовых. Причиной такого решения, как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, стало значительное замедление текущих темпов роста цен. По её данным, годовая инфляция, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%. Она отметила, что продолжается приток средств на банковские депозиты, а спрос на кредиты падает. Это снижает инфляционные риски и позволяет смягчить денежно-кредитные условия.
Однако, доходность вкладов в коммерческих банках падает, не дожидаясь сигнала регулятора. Это показывают результаты мониторинга Центробанком максимальных процентных ставок по рублёвым вкладам: на первую декаду мая средняя ставка в крупных российских кредитных организациях была 12,1%; во вторую декаду — 11,8%.
При этом самым выгодными были депозиты сроком от 91 до 180 дней — 11,07%. Меньше всего прибыли сулят вклады на срок от года и более — 8,33%.
Приморские эксперты отмечают: снижение ключевой ставки влечёт и пересмотр банками условий по вкладам — стоит ждать уменьшениях ставок на 2-3 процентных пункта.
Напомним, самое низкое значение — 4,25% годовых ключевая ставка опустилась с 31 июля 2020 года и продержалась на этом уровне до 26 марта 2021 года, когда поднялась на 0,25 п. п. — до 4,5% годовых. Долго на этом не продержалась, и постепенно стала расти, с каждым разом прибавляя по 0,25 — 0,5 п. п. Резкий рост произошёл 1 марта 2022 года — с 9,5% до 20% годовых. С 11 апреля опустилась до 17%, 17 апреля — до 14% годовых.
В марте резкий рост ключевой ставки повлёк и рост процентных ставок по вкладам в коммерческих банках. Если на конец февраля 2022 года средняя ставка достигала 8,59% годовых, то в начале марта — 20,51%. Это вызвало бум открытия вкладов. Граждане понесли ранее снятую наличность обратно в банки, и общая сумма вернувшихся средств перекрыла февральский отток денег со счетов.
Пока, как уверяют эксперты, в Приморье со снижением банковских ставок по депозитам, снятия средств со счетов не отмечается.