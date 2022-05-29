Приморские эксперты дали прогноз по вкладам

Напомним, самое низкое значение — 4,25% годовых ключевая ставка опустилась с 31 июля 2020 года и продержалась на этом уровне до 26 марта 2021 года, когда поднялась на 0,25 п. п. — до 4,5% годовых. Долго на этом не продержалась, и постепенно стала расти, с каждым разом прибавляя по 0,25 — 0,5 п. п. Резкий рост произошёл 1 марта 2022 года — с 9,5% до 20% годовых. С 11 апреля опустилась до 17%, 17 апреля — до 14% годовых.