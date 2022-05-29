Приморские туристы: куда летят самолёты, там и отпуск

Posted 29 мая 2022, 09:10
Published 29 мая 2022, 09:10
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
И страной, куда чаще всего отправляются на отдых приморцы, по-прежнему остаётся Турция.
Поездки в эту страну, в которую не требуется виз, и где хорошо развита инфраструктура для пляжного и экскурсионного отдыха, транспортной доступностью, последние два года одна из приоритетных у жителей региона.
Директор обособленного подразделения Владивосток туроператора ANEX Tour Анна Хозяичева рассказала, что на лето предпочтения у путешественников из Приморского края связаны, в первую очередь, с доступностью с точки зрения логистики — это Турция, Абхазия. Среди внутрироссийских направлений больше всего были востребованы такие города, как Сочи, Калининград и Казань. Минимальная стоимость тура на двоих с вылетом из Москвы на момент бронирования на июнь на 10 ночей составляла: Сочи от 40 тыс. рублей, Абхазия от 27 тыс. рублей, Турция от 90 тыс. рублей.
Кстати, весной у приморских туристов было больше заграничного разнообразия: покупали туры не только в Турцию и Абхазию, но в Доминикану, Кубу, Мексику. Вылеты заграницу осуществлялись из Москвы.
— Годами ранее приморцы чаще всего выбирали, конечно же, отдых в Таиланде и Вьетнаме, поскольку в эти страны были прямые рейсы. По сравнению с 2019 годом сейчас турпоток за рубеж значительно снизился. В 2021 году были организованы прямые рейсы в Турцию, эта программа была успешной, туры пользовались высоким спросом. В 2021 году также наблюдалось увеличение бронирований в страны Карибского бассейна и Египет. Вопрос доступности перелётов на данный момент является очень актуальным, особенно для жителей Приморского края, — заключает Анна Хозяичева.
Кстати, из Приморья не только уезжают на отдых, но немало путешественников сюда приезжают. В прошлом году наш край посетили 2,8 млн путешественников, почти в четыре раза больше, чем 2020 году. Большинство из них — россияне. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко во время ежегодного отчета перед краевыми депутатами в минувшую пятницу, 27 мая.
Глава региона отметил, что 99% гостей — это российские туристы.
— Значит, край всё больше становится популярным местом отдыха для жителей соседних и других регионов. Приморцы всегда рады гостям, готовы их принять, — подчеркнул губернатор Приморья.