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Posted 29 мая 2022, 09:10

Published 29 мая 2022, 09:10

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Приморские туристы: куда летят самолёты, там и отпуск

Приморские туристы: куда летят самолёты, там и отпуск

29 мая 2022, 09:10
Фото: 1MI.
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Отпуск
Путешествия по России станут этим летом для многих приморских туристов заменой заграничному отдыху. Однако, для желающих провести отпуск за рубежом объявленные антироссийские санкции, рост цен, отмены зарубежных полётов российскими авиакомпаниями и сложности с покупкой валюты, не явились непреодолимой преградой.

И страной, куда чаще всего отправляются на отдых приморцы, по-прежнему остаётся Турция.

Поездки в эту страну, в которую не требуется виз, и где хорошо развита инфраструктура для пляжного и экскурсионного отдыха, транспортной доступностью, последние два года одна из приоритетных у жителей региона.

Директор обособленного подразделения Владивосток туроператора ANEX Tour Анна Хозяичева рассказала, что на лето предпочтения у путешественников из Приморского края связаны, в первую очередь, с доступностью с точки зрения логистики — это Турция, Абхазия. Среди внутрироссийских направлений больше всего были востребованы такие города, как Сочи, Калининград и Казань. Минимальная стоимость тура на двоих с вылетом из Москвы на момент бронирования на июнь на 10 ночей составляла: Сочи от 40 тыс. рублей, Абхазия от 27 тыс. рублей, Турция от 90 тыс. рублей.

Кстати, весной у приморских туристов было больше заграничного разнообразия: покупали туры не только в Турцию и Абхазию, но в Доминикану, Кубу, Мексику. Вылеты заграницу осуществлялись из Москвы.

— Годами ранее приморцы чаще всего выбирали, конечно же, отдых в Таиланде и Вьетнаме, поскольку в эти страны были прямые рейсы. По сравнению с 2019 годом сейчас турпоток за рубеж значительно снизился. В 2021 году были организованы прямые рейсы в Турцию, эта программа была успешной, туры пользовались высоким спросом. В 2021 году также наблюдалось увеличение бронирований в страны Карибского бассейна и Египет. Вопрос доступности перелётов на данный момент является очень актуальным, особенно для жителей Приморского края, — заключает Анна Хозяичева.

Кстати, из Приморья не только уезжают на отдых, но немало путешественников сюда приезжают. В прошлом году наш край посетили 2,8 млн путешественников, почти в четыре раза больше, чем 2020 году. Большинство из них — россияне. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко во время ежегодного отчета перед краевыми депутатами в минувшую пятницу, 27 мая.

Глава региона отметил, что 99% гостей — это российские туристы.

— Значит, край всё больше становится популярным местом отдыха для жителей соседних и других регионов. Приморцы всегда рады гостям, готовы их принять, — подчеркнул губернатор Приморья.

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#Новости#Общество#4#Отпуск
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