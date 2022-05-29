Приморские туристы: куда летят самолёты, там и отпуск

— Годами ранее приморцы чаще всего выбирали, конечно же, отдых в Таиланде и Вьетнаме, поскольку в эти страны были прямые рейсы. По сравнению с 2019 годом сейчас турпоток за рубеж значительно снизился. В 2021 году были организованы прямые рейсы в Турцию, эта программа была успешной, туры пользовались высоким спросом. В 2021 году также наблюдалось увеличение бронирований в страны Карибского бассейна и Египет. Вопрос доступности перелётов на данный момент является очень актуальным, особенно для жителей Приморского края, — заключает Анна Хозяичева.