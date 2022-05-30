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Posted 30 мая 2022, 05:38

Published 30 мая 2022, 05:38

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

«А потом скорая увозит»: трюк на улице Владивостока шокировал наблюдателей

30 мая 2022, 05:38
Фото: 1MI. тематическое фото
Неизвестный мотоциклист проехал на заднем колесе по улице Русской во Владивостоке. Наблюдатели встретили рискованный поступок неодобрением.

Лихач не просто поднял свой мопед на заднее колесо, но и встал в процессе на сиденье, промчавшись в таком виде по пешеходному переходу.

Хотя опасный трюк закончился благополучно для мотоциклиста и окружающих, наблюдатели не одобрили поступок приморца.

«А потом этих самоликвидаторов скорая увозит», - посетовала жительница края.

Видеозапись заезда на заднем колесе появилась в телеграм-канале autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о других необычных мотоциклистах, попавших на видео в Приморском крае.

В конце апреля некий байкер проехал по оживлённой дороге с автомобильным бампером на багажнике мотоцикла.

Другой наездник стал жертвой тарана во Владивостоке, когда пытался скрыться от преследовавших его полицейских. Погоня на этом не закончилось - молодой человек поднялся и бросился наутёк.

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#Новости#1#Мотоциклист
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