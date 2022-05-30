«А потом скорая увозит»: трюк на улице Владивостока шокировал наблюдателей

Posted 30 мая 2022, 05:38
Published 30 мая 2022, 05:38
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Лихач не просто поднял свой мопед на заднее колесо, но и встал в процессе на сиденье, промчавшись в таком виде по пешеходному переходу.
Хотя опасный трюк закончился благополучно для мотоциклиста и окружающих, наблюдатели не одобрили поступок приморца.
«А потом этих самоликвидаторов скорая увозит», - посетовала жительница края.
Видеозапись заезда на заднем колесе появилась в телеграм-канале autogarant_vl.
Ранее «Восток-Медиа» писало о других необычных мотоциклистах, попавших на видео в Приморском крае.
В конце апреля некий байкер проехал по оживлённой дороге с автомобильным бампером на багажнике мотоцикла.
Другой наездник стал жертвой тарана во Владивостоке, когда пытался скрыться от преследовавших его полицейских. Погоня на этом не закончилось - молодой человек поднялся и бросился наутёк.