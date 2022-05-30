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Posted 30 мая 2022, 00:54

Published 30 мая 2022, 00:54

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Полиция Приморья готовит большую облаву, под нож пустят всё

30 мая 2022, 00:54
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Наркотики
Сотрудники полиции в Приморском крае начали оперативно-профилактическую операцию «Мак-2022», которая будет проходить в шесть этапов. Поднимут всех силовиков, включая пограничные службы, ФСБ, Росгвардию, таможню, военных и даже членов добровольных народных дружин.

Цель операции — противодействие незаконному потреблению и обороту наркотиков, получаемых из растений. Силовики уничтожат посевы данных культур в том числе под их нож лягут дикорастущие растения. Но и о людях силовики тоже не забудут.

«В рамках операции полицейские и их коллеги из других правоохранительных структур региона проведут мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к выращиванию запрещенных к возделыванию растений, а также культивированию сортовой конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества», — рассказала руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Сырова.

Между тем, силовики надеются и на помощь граждан. О правонарушениях в сфере оборота наркотиков можно сообщать сюда: 02/102 (112) или 8(423) 249 04 91, или обратившись в территориальные органы внутренних дел по месту жительства.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, как в Приморье полиция задержала двух «закладочников». Криминальная парочка колесила по городу в «Приусе» и развозила свой смертоносный товар. На одном из таких маршрутов мужчину и женщину задержали с поличным.

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#Новости#Общество#Наркотики#Полиция#УМВД
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