Полиция Приморья готовит большую облаву, под нож пустят всё

Posted 30 мая 2022, 00:54
Published 30 мая 2022, 00:54
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Цель операции — противодействие незаконному потреблению и обороту наркотиков, получаемых из растений. Силовики уничтожат посевы данных культур в том числе под их нож лягут дикорастущие растения. Но и о людях силовики тоже не забудут.
«В рамках операции полицейские и их коллеги из других правоохранительных структур региона проведут мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к выращиванию запрещенных к возделыванию растений, а также культивированию сортовой конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества», — рассказала руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Сырова.
Между тем, силовики надеются и на помощь граждан. О правонарушениях в сфере оборота наркотиков можно сообщать сюда: 02/102 (112) или 8(423) 249 04 91, или обратившись в территориальные органы внутренних дел по месту жительства.
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