Прокуратура проверяет готовность детских лагерей Приморья к работе

Posted 30 мая 2022, 12:18
Published 30 мая 2022, 12:18
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«Прокуроры городов Артема, Арсеньева, Находки, Большекаменский и Лесозаводский межрайонные прокуроры, а также прокуроры Анучинского, Михайловского, Надеждинского, Хасанского и Яковлевского районов приняли участие в работе комиссий по приемке мест отдыха и оздоровления детей», - говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что органы прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации медицинской помощи, противопожарной безопасности, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и обеспечения антитеррористической защиты.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что трагедия в Хабаровском крае нашла отклик и в Приморье. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал все контролирующие органы проверить детские лагеря в регионе. В ходе проверок выяснилось, что на острове Рейнеке есть нелегальный палаточный лагерь.