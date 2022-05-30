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Posted 30 мая 2022, 12:18

Published 30 мая 2022, 12:18

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Прокуратура проверяет готовность детских лагерей Приморья к работе

30 мая 2022, 12:18
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Дети
Сотрудники прокуратуры в Приморье проверяют, насколько хорошо подготовлены места отдыха и оздоровления детей.

«Прокуроры городов Артема, Арсеньева, Находки, Большекаменский и Лесозаводский межрайонные прокуроры, а также прокуроры Анучинского, Михайловского, Надеждинского, Хасанского и Яковлевского районов приняли участие в работе комиссий по приемке мест отдыха и оздоровления детей», - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что органы прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации медицинской помощи, противопожарной безопасности, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и обеспечения антитеррористической защиты.

В 2019 году в Хабаровском крае произошла трагическая история. Там, в палаточном лагере «Холдоми» погибли четверо детей. Правоохранительные органы задержали и поместили под стражу двух руководителей турбазы «Холдоми». В Хабаровском крае был объявлен трёхдневный траур.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что трагедия в Хабаровском крае нашла отклик и в Приморье. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал все контролирующие органы проверить детские лагеря в регионе. В ходе проверок выяснилось, что на острове Рейнеке есть нелегальный палаточный лагерь.

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#Новости#Общество#Дети#Лето
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