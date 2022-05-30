Прокуратура проверяет готовность детских лагерей Приморья к работе

В 2019 году в Хабаровском крае произошла трагическая история. Там, в палаточном лагере «Холдоми» погибли четверо детей. Правоохранительные органы задержали и поместили под стражу двух руководителей турбазы «Холдоми». В Хабаровском крае был объявлен трёхдневный траур.