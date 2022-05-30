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Posted 30 мая 2022, 02:02

Published 30 мая 2022, 02:02

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Сработала ФСБ: груз на 2 000 000 рублей пытались вывезти из Приморья

30 мая 2022, 02:02
Фото: 1MI. тематическое фото
Четыре человека, в том числе два жителя Приморья и два иностранца, обвиняются в попытке вывоза партии древесины стоимостью более 2 000 000 рублей за границу. Теперь фигурантов дела ждёт судебное заседание.

Как сообщают в прокуратуре региона, один из обвиняемых воспользовался своим положением директора фирмы, экспортирующей лес, а другой имел возможность подготовить нужные документы.

Два других участника банды - те самые иностранцы - и были владельцами крупной партии лесопродукции из ясеня маньчжурского.

Преступники смогли нелегально провезти через границу более 100 кубометров товара, прежде чем их схему накрыли оперативники ФСБ.

Дальнейшая участь контрабандистов будет решена в суде. Один из фигурантов дела уже поплатился за свои действия - его имущество стоимостью около 1 000 000 рублей было арестовано правоохранителями.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, которому удалось провезти за границу партию трепанга стоимостью более 3 500 000 рублей.

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