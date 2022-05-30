Сработала ФСБ: груз на 2 000 000 рублей пытались вывезти из Приморья

Posted 30 мая 2022, 02:02
Published 30 мая 2022, 02:02
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как сообщают в прокуратуре региона, один из обвиняемых воспользовался своим положением директора фирмы, экспортирующей лес, а другой имел возможность подготовить нужные документы.
Два других участника банды - те самые иностранцы - и были владельцами крупной партии лесопродукции из ясеня маньчжурского.
Преступники смогли нелегально провезти через границу более 100 кубометров товара, прежде чем их схему накрыли оперативники ФСБ.
Дальнейшая участь контрабандистов будет решена в суде. Один из фигурантов дела уже поплатился за свои действия - его имущество стоимостью около 1 000 000 рублей было арестовано правоохранителями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, которому удалось провезти за границу партию трепанга стоимостью более 3 500 000 рублей.