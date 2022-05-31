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Posted 31 мая 2022, 10:15

Published 31 мая 2022, 10:15

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Силовики случайно задержали федерально разыскиваемых россиян в Приморье

Силовики случайно задержали федерально разыскиваемых россиян в Приморье

31 мая 2022, 10:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Задержание
Сотрудники Росгвардии во Владивостоке и Уссурийске остановили подозрительных прохожих на улице. Как выяснилось, оба мужчины находились в федеральном розыске.

В пресс-службе регионального управления ведомства сообщают, что задержанный в Уссурийске гражданин привлёк к себе внимание суетливым поведением и попыткой затеряться среди домов.

Когда его остановили и пробили по базе данных, выяснилось, что 36-летний россиянин находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи в Еврейской автономной области.

Другой подозреваемый был задержан при схожих обстоятельствах - увидев на улице Пушкина во Владивостоке патрульную машину, он резко развернулся и пошёл в другую сторону.

«При проверке документов было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления», - отметили в Росгвардии.

Оба задержанных гражданина были доставлены в отдел полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании в Приморье беглого преступника.

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#Новости#Задержание
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