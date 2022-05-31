Силовики случайно задержали федерально разыскиваемых россиян в Приморье

Posted 31 мая 2022, 10:15
Published 31 мая 2022, 10:15
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В пресс-службе регионального управления ведомства сообщают, что задержанный в Уссурийске гражданин привлёк к себе внимание суетливым поведением и попыткой затеряться среди домов.
Когда его остановили и пробили по базе данных, выяснилось, что 36-летний россиянин находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи в Еврейской автономной области.
Другой подозреваемый был задержан при схожих обстоятельствах - увидев на улице Пушкина во Владивостоке патрульную машину, он резко развернулся и пошёл в другую сторону.
«При проверке документов было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления», - отметили в Росгвардии.
Оба задержанных гражданина были доставлены в отдел полиции.