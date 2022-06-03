Громкое дело подпольной экстремистской организации завершилось в Приморье

Posted 3 июня 2022, 01:06
Published 3 июня 2022, 01:06
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Законспирированная ячейка продолжала работу в дальневосточной столице даже после ликвидации управленческого центра «Свидетелей Иеговы» (Организация запрещена в РФ — см. прим. редакции).
Самое серьёзное наказание получил организатор приморского филиала экстремистской организации — ему дали 6 лет лишения свободы с 5-летним испытательным сроком и ограничением свободы на год.
Остальные фигуранты лишены свободы условно на 2 года с 4-летним испытательным сроком. Ограничение свободы для них будет действовать 9 месяцев.
«Принято решение об уничтожении обнаруженных…экстремистских материалов и конфискации, с обращением в доход государства, принадлежащих осужденным электронных устройств, используемых ими при совершении преступлений», — уточнили в пресс-службе суда.
Прим. редакции:
Входит в перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»