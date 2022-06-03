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Posted 3 июня 2022, 01:06

Published 3 июня 2022, 01:06

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Громкое дело подпольной экстремистской организации завершилось в Приморье

3 июня 2022, 01:06
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Суд
Члены экстремистского подполья получили тюремные сроки во Владивостоке. Ленинский районный суд признал группу граждан виновной в организации работы тайной ячейки экстремистской организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (Организация запрещена в РФ — см. прим. редакции).

Законспирированная ячейка продолжала работу в дальневосточной столице даже после ликвидации управленческого центра «Свидетелей Иеговы» (Организация запрещена в РФ — см. прим. редакции).

Самое серьёзное наказание получил организатор приморского филиала экстремистской организации — ему дали 6 лет лишения свободы с 5-летним испытательным сроком и ограничением свободы на год.

Остальные фигуранты лишены свободы условно на 2 года с 4-летним испытательным сроком. Ограничение свободы для них будет действовать 9 месяцев.

«Принято решение об уничтожении обнаруженных…экстремистских материалов и конфискации, с обращением в доход государства, принадлежащих осужденным электронных устройств, используемых ими при совершении преступлений», — уточнили в пресс-службе суда.

Прим. редакции:

Входит в перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Ранее «Восток-Медиа» писало о деятельности религиозных сект во Владивостоке

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#Новости#Общество#Суд#Экстремизм
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