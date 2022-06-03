Путин распорядился: какие дороги отремонтируют в Приморье в 2022 году

Posted 3 июня 2022, 03:53
Published 3 июня 2022, 03:53
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Власти региона рассказали, что ремонт охватит 51 дорогу и улицу. Работы уже ведутся во Владивостоке, в Артёме, у села Вольно-Надеждинское.
До конца года бригады строителей появятся на трассах Новый-Де Фриз-Седанка, Хороль-Реттиховка-Арсеньев, Спасск-Варфоломеевка и на других важных дорогах края.
Всего планируется охватить около 200 километров дорог. Для достижения этой цели региону дополнительно выделено больше миллиарда рублей.
Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что в Приморье поддерживаются «хорошие темпы по дорожному ремонту».
«Буду лично выезжать на объекты и проверять ход работ», - добавил он.