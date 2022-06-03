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Posted 3 июня 2022, 03:53

Published 3 июня 2022, 03:53

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Путин распорядился: какие дороги отремонтируют в Приморье в 2022 году

3 июня 2022, 03:53
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Ремонт дорог
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил привести в норму 85% опорной дорожной сети в стране за 5 лет. Работы на значимых участках состоятся в 2022 году и в Приморье.

Власти региона рассказали, что ремонт охватит 51 дорогу и улицу. Работы уже ведутся во Владивостоке, в Артёме, у села Вольно-Надеждинское.

До конца года бригады строителей появятся на трассах Новый-Де Фриз-Седанка, Хороль-Реттиховка-Арсеньев, Спасск-Варфоломеевка и на других важных дорогах края.

Всего планируется охватить около 200 километров дорог. Для достижения этой цели региону дополнительно выделено больше миллиарда рублей.

Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что в Приморье поддерживаются «хорошие темпы по дорожному ремонту».

«Буду лично выезжать на объекты и проверять ход работ», - добавил он.

Ранее «Восток-Медиа» писало, когда планируется закончить ремонт на одной из трасс Приморья.

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#Новости#Общество#Владимир Путин#Ремонт дорог#Путин
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