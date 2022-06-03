Путин распорядился: какие дороги отремонтируют в Приморье в 2022 году

Сюжет Ремонт дорог

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил привести в норму 85% опорной дорожной сети в стране за 5 лет. Работы на значимых участках состоятся в 2022 году и в Приморье.

Власти региона рассказали, что ремонт охватит 51 дорогу и улицу. Работы уже ведутся во Владивостоке, в Артёме, у села Вольно-Надеждинское. До конца года бригады строителей появятся на трассах Новый-Де Фриз-Седанка, Хороль-Реттиховка-Арсеньев, Спасск-Варфоломеевка и на других важных дорогах края. Всего планируется охватить около 200 километров дорог. Для достижения этой цели региону дополнительно выделено больше миллиарда рублей. Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что в Приморье поддерживаются «хорошие темпы по дорожному ремонту». «Буду лично выезжать на объекты и проверять ход работ», - добавил он. Ранее «Восток-Медиа» писало, когда планируется закончить ремонт на одной из трасс Приморья. Материалы по теме Ход ремонта дорог по нацпроекту контролирует администрация Владивостока Кожемяко пообещал не сокращать темпы ремонта и строительства дорог в Приморье