Подробности жёсткого ДТП с перевёрнутым автобусом во Владивостоке раскрыли в МВД

Posted 6 июня 2022, 01:04
Published 6 июня 2022, 01:04
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
В управлении МВД по Приморью сообщили, что автомобилист на Toyota Aqua двигался по Океанскому проспекту, а маршрутка спускалась с Партизанского проспекта.
Рядом с Покровским парком машины столкнулись, и «Газель» перевернулась на бок от удара. Два пассажира микроавтобуса получили травмы, остальные участники дорожного движения не пострадали.
Для «Тойоты» авария закончилась серьёзными повреждениями передней части кузова, у «Газели» оказались выбиты стёкла на той стороне, на которую микроавтобус рухнул после удара.
«Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту автопроисшествия», - добавили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало видеозапись с места аварии. Вскоре после ДТП «Газель» удалось снова поставить на колёса.