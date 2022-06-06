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Posted 6 июня 2022, 01:04

Published 6 июня 2022, 01:04

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Подробности жёсткого ДТП с перевёрнутым автобусом во Владивостоке раскрыли в МВД

6 июня 2022, 01:04
Сюжет
Происшествие
Столкновение легковой машины и маршрутного автобуса во Владивостоке закончилось переворачиванием последнего на бок. Подробности происшествия раскрыли правоохранители.

В управлении МВД по Приморью сообщили, что автомобилист на Toyota Aqua двигался по Океанскому проспекту, а маршрутка спускалась с Партизанского проспекта.

Рядом с Покровским парком машины столкнулись, и «Газель» перевернулась на бок от удара. Два пассажира микроавтобуса получили травмы, остальные участники дорожного движения не пострадали.

Для «Тойоты» авария закончилась серьёзными повреждениями передней части кузова, у «Газели» оказались выбиты стёкла на той стороне, на которую микроавтобус рухнул после удара.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту автопроисшествия», - добавили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало видеозапись с места аварии. Вскоре после ДТП «Газель» удалось снова поставить на колёса.

#Новости#Владивосток#Происшествие#ДТП
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