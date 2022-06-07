«Две недели лежит на остановке»: жители Уссурийска обеспокоены судьбой бездомного

«Уже вот две недели сидит на остановке на улице Советской мужчина средних лет, ноги отказали, ходить не может. От него не пахнет алкоголем. Мы обращались в скорую, чтобы помогли. Его забрали, но — так как не было документов — привезли обратно на остановку. Соцслужбы игнорируют. Жалко человека, мы его ходим и подкармливаем. Куда можно обратиться по этому поводу и помочь человеку?», — сообщил один из подписчиков telegram-канала «Вопрос_Уссурийск»