«Две недели лежит на остановке»: жители Уссурийска обеспокоены судьбой бездомного

Posted 7 июня 2022, 01:39
Published 7 июня 2022, 01:39
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«Уже вот две недели сидит на остановке на улице Советской мужчина средних лет, ноги отказали, ходить не может. От него не пахнет алкоголем. Мы обращались в скорую, чтобы помогли. Его забрали, но — так как не было документов — привезли обратно на остановку. Соцслужбы игнорируют. Жалко человека, мы его ходим и подкармливаем. Куда можно обратиться по этому поводу и помочь человеку?», — сообщил один из подписчиков telegram-канала «Вопрос_Уссурийск»
В комментариях уссурийцы очень жарко обсуждают, как можно помочь человеку. Кто-то предлагал обратиться в благотворительный приют, кто-то просто возмущается сложившейся ситуацией.
«Может быть, человека ограбили, побили, может, его родственники ищут», — пишет один из участников обсуждения.
Следует отметить, что пока никаких сообщений о вмешательстве властей в ситуацию нет. И что будет с мужчиной — пока неясно. Фотографии самого бездомного также нет, и трудно сказать, находится ли он в базе разыскиваемых людей.