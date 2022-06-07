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Posted 7 июня 2022, 01:39

Published 7 июня 2022, 01:39

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

«Две недели лежит на остановке»: жители Уссурийска обеспокоены судьбой бездомного

7 июня 2022, 01:39
Фото: 1MI. тематическое фото
Судьба одного из жителей Уссурийска сильно обеспокоила приморцев. У бездомного отказали ноги и он живёт на остановке.

«Уже вот две недели сидит на остановке на улице Советской мужчина средних лет, ноги отказали, ходить не может. От него не пахнет алкоголем. Мы обращались в скорую, чтобы помогли. Его забрали, но — так как не было документов — привезли обратно на остановку. Соцслужбы игнорируют. Жалко человека, мы его ходим и подкармливаем. Куда можно обратиться по этому поводу и помочь человеку?», — сообщил один из подписчиков telegram-канала «Вопрос_Уссурийск»

В комментариях уссурийцы очень жарко обсуждают, как можно помочь человеку. Кто-то предлагал обратиться в благотворительный приют, кто-то просто возмущается сложившейся ситуацией.

«Может быть, человека ограбили, побили, может, его родственники ищут», — пишет один из участников обсуждения.

Следует отметить, что пока никаких сообщений о вмешательстве властей в ситуацию нет. И что будет с мужчиной — пока неясно. Фотографии самого бездомного также нет, и трудно сказать, находится ли он в базе разыскиваемых людей.

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