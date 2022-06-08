Без прав и шлема: в Приморье в ДТП с мотоциклом пострадал школьник

По сообщению УГИБДД УМВД по Приморью, за сутки, 7 июня, в крае зарегистрировали 53 автоаварии. Из них две с пострадавшими — травмировались три человека. Погибших в ДТП за сутки нет, однако всего повреждено 99 единиц транспорта.