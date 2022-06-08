Без прав и шлема: в Приморье в ДТП с мотоциклом пострадал школьник

Posted 8 июня 2022, 05:42
Published 8 июня 2022, 05:42
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
По сообщению УГИБДД УМВД по Приморью, за сутки, 7 июня, в крае зарегистрировали 53 автоаварии. Из них две с пострадавшими — травмировались три человека. Погибших в ДТП за сутки нет, однако всего повреждено 99 единиц транспорта.
В полиции отметили, что в обеих автоавариях с пострадавшими участвовали мотоциклисты, а один из пострадавших — подросток школьного возраста.
Так, на 372-м километре дороги «Осиновка — Рудная Пристань» 43-летний водитель мотоцикла Yamaha выехал на встречную полосу и врезался в Mazda Familia. Полученные мотоциклистом травмы отправили его на больничную койку, но не освободили от ответственности по трём административным статьям.
В Дальнереченске мотоцикл Irbis столкнулся с Toyota Sprinter. По предварительной информации, ДТП произошло при попытке мотоциклиста обогнать поворачивающую налево автомашину. В результате водитель и пассажир мотоцикла, 19-летний юноша и 16-летний подросток, направлены на амбулаторное лечение. На находившегося за рулём приморца составили протоколы, отвечать придётся и его младшему товарищу, севшему в седло без мотошлема.