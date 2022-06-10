Импортозамещение по-приморски: «Люби меня», а не Zara

Posted 10 июня 2022, 03:27
Published 10 июня 2022, 03:27
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Уже сейчас на этаже с бутиками, вход в которые закрыт с середины весны, размещено 4 локации с коллекциями более десятка брендов. В основном это приморские: Get Clo, Goranskaya L, «Люби меня», Davydova, level 25, She и другие. Кстати, один из корнеров — с изделиями российских дизайнеров.
— Мы три года назад организовали свой бизнес — придумываем и шьём наряды. Продаём через интернет-магазин, и впервые вышли в офлайн, — говорит дизайнер Людмила Давыдова. — Для нас интересен этот опыт, и мы надеемся существенно увеличить продажи. Площадка в торговом центре как нельзя подходит, чтобы много людей смогли познакомиться с нашим ассортиментом. Для покупателей ведь важно не только на картинке увидеть, но пощупать ткань, примерить, как сядет — в каждом корнере предусмотрены примерочные.
Модельер отмечает, что уже сейчас покупатели проявляют интерес. Многие удивляются, что это не просто российские, а местные товары. Поражаются: «Неужели у нас так могут?» и … покупают.
— Да, наши предприниматели не могут заменить своими силами такие бренды, как, например, H& M и Zara. Но надо ли это делать?
На самом деле тысячами единиц производить одежду не стоит — уже не первый год нарастает мировой тренд на разумное потребление.
Он выражается в том, что покупатели меняют своё отношение к своему гардеробу — теперь выбирают качество, а не количество, — рассказывает директор института креативных индустрий ВГУЭС Инна Клочко.
Приморские дизайнеры делают ставку на качество пошива и самих тканей, фурнитуры. Материалы: натуральный шёлк, лён, египетский хлопок. Цены: хлопковый костюм — 8 тысяч рублей, примерно во столько же обойдутся широкие брюки из льна. Популярные костюмы — хлопковые свитшот и брюки — около 10 тысяч рублей. Тельняшка с длинным рукавом 4 тысячи рублей.
— Мы контролируем весь процесс производства, даже торчащая где-либо нитка — это брак, изделие идёт на переделку или отбраковывается, — уточняет дизайнер Людмила Давыдова.
Консультант бренда Get Clo отметила, что за несколько дней работы разобрали коллекцию летних блузок и костюмов, и нынешняя — это уже вторая поставка. Очень востребованы оказались футболки от «Люби меня». Цена в 3 тысячи рублей не отпугивает.
— В Zara можно было купить за 1 — 1,2 тысячи рублей. Но если сравнить их с «Люби меня», то даже не специалист увидит разницу — и в самом крое, и в качестве ткани. Наши выдержат множество стирок, и будут выглядеть в первозданном виде долгое время, — заверила консультант бренда.
Представитель корнера с коллекцией от Ruslana la’n отметила, что у них более дорогие вещи. Например, пиджак из хлопка под замшу стоит 35 тысяч рублей.
— У нас закупаются не только обеспеченные граждане, но и те, кто придерживается принципа «Лучше одна вещь, но лучшая». На мне, например, мамина блуза, это дизайнерский пошив. Изделию уже 20 лет, но выглядит, как новая, и до сих пор модель актуальна, — говорит девушка.
Ушедший иностранный масс-маркет приморские дизайнеры и швейники не смогут полностью заменить — объёмы не те. Но, может, и не нужны прежние объёмы одежды, возможно, потребитель предпочтёт количеству качество?