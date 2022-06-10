Импортозамещение по-приморски: «Люби меня», а не Zara

— Мы три года назад организовали свой бизнес — придумываем и шьём наряды. Продаём через интернет-магазин, и впервые вышли в офлайн, — говорит дизайнер Людмила Давыдова. — Для нас интересен этот опыт, и мы надеемся существенно увеличить продажи. Площадка в торговом центре как нельзя подходит, чтобы много людей смогли познакомиться с нашим ассортиментом. Для покупателей ведь важно не только на картинке увидеть, но пощупать ткань, примерить, как сядет — в каждом корнере предусмотрены примерочные.