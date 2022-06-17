Начался суд по делу замгубернатора Сахалина

Posted 17 июня 2022, 06:39
Published 17 июня 2022, 06:39
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Примечательно, что ещё в мае 2021 года Федечкин в торжественной обстановке перерезал красную ленточку на входе городского суда, а уже сегодня разместился на скамье подсудимых.
Бывшего замгубернатора подозревают в преступлении по части 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). Уголовное дело заведено после проверки в издательском доме «Губернские ведомости». Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы сроком до 10 лет.
Второе уголовное дело — по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). По этому делу есть и второй обвиняемый — друг Федечкина Владимир Чудаев, приехавший с ним на Сахалин из Челябинска в 2020 году и ставший замдиректора издательского дома «Губернские ведомости». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 6 лет.
И третье уголовное дело по уже знакомой Федечкину 160 УК РФ, но по третьей её части. Тоже присвоение и растрата. Это дело завели в феврале.
Досталась свежая порция обвинений и Чудаеву — растрата почти 200 тысяч рублей, которые принадлежали издательскому дому. Как итог — уголовное дело по чати 5 статьи 33 и части 3 статьи 160 УК РФ.
Все дела объединены в одно производство.
Рассматривать дело по существу суд сегодня не будет — сейчас идут предварительные слушания. Когда состоится следующее слушание станет известно уже сегодня.