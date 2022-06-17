Начался суд по делу замгубернатора Сахалина

Второе уголовное дело — по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). По этому делу есть и второй обвиняемый — друг Федечкина Владимир Чудаев, приехавший с ним на Сахалин из Челябинска в 2020 году и ставший замдиректора издательского дома «Губернские ведомости». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 6 лет.