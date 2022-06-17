«Приморье ZA наших»: бойцам СВО передали тепло приморских сердец

Нашим ребятам, которые сейчас находятся в командировке на СВО, мы отправляем фото и видео с таких концертов, чтобы они понимали и чувствовали, как их поддерживают дома, как гордятся ими, как ждут. Чтобы видели, что их семьи живут хорошо, о них заботятся. А значит, им и служится спокойнее, они делают своё дело с четким осознанием того, что их дело правое, они — защитники добра. Ребята там чувствуют тепло наших сердец. А это очень поднимает боевой дух.