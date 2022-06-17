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Posted 17 июня 2022, 06:18

Published 17 июня 2022, 06:18

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Приморье ZA наших»: бойцам СВО передали тепло приморских сердец

«Приморье ZA наших»: бойцам СВО передали тепло приморских сердец

17 июня 2022, 06:18
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Сюжет
Патриотизм
В селе Сергеевка в Приморье на днях прошёл первый концерт в рамках большого проекта «Приморье ZA наших!». Он направлен на поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей.

Проект будет реализован на территории всего края и фактически концерты, игры, разного рода активности состоятся во всех воинских частях Приморья.

Художественный руководитель Приморской краевой филармонии Татьяна Сергеева подчеркнула, с какой радостью и гордостью солисты филармонии принимают участие в таких мероприятиях, отлично осознавая их важность и значимость.

В Сергеевке творческие коллективы и исполнители приветствовали семьи военнослужащих и личный состав 127-й мотострелковой дивизии.

— Такие мероприятия очень нужны, и сегодняшнее — далеко не первое, — отметил врио заместителя командира 127-й мотострелковой дивизии по военно-политической работе, майор Алексей Квелашвили. — Не так давно мы провели — при поддержке губернатора Приморского края — большое мероприятие на полигоне, привозили туда и семьи военнослужащих, для детей игры проводили…

Нашим ребятам, которые сейчас находятся в командировке на СВО, мы отправляем фото и видео с таких концертов, чтобы они понимали и чувствовали, как их поддерживают дома, как гордятся ими, как ждут. Чтобы видели, что их семьи живут хорошо, о них заботятся. А значит, им и служится спокойнее, они делают своё дело с четким осознанием того, что их дело правое, они — защитники добра. Ребята там чувствуют тепло наших сердец. А это очень поднимает боевой дух.

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#Новости#Общество#СВО#Патриотизм
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