«Приморье ZA наших»: бойцам СВО передали тепло приморских сердец

Posted 17 июня 2022, 06:18
Published 17 июня 2022, 06:18
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Проект будет реализован на территории всего края и фактически концерты, игры, разного рода активности состоятся во всех воинских частях Приморья.
Художественный руководитель Приморской краевой филармонии Татьяна Сергеева подчеркнула, с какой радостью и гордостью солисты филармонии принимают участие в таких мероприятиях, отлично осознавая их важность и значимость.
В Сергеевке творческие коллективы и исполнители приветствовали семьи военнослужащих и личный состав 127-й мотострелковой дивизии.
— Такие мероприятия очень нужны, и сегодняшнее — далеко не первое, — отметил врио заместителя командира 127-й мотострелковой дивизии по военно-политической работе, майор Алексей Квелашвили. — Не так давно мы провели — при поддержке губернатора Приморского края — большое мероприятие на полигоне, привозили туда и семьи военнослужащих, для детей игры проводили…
Нашим ребятам, которые сейчас находятся в командировке на СВО, мы отправляем фото и видео с таких концертов, чтобы они понимали и чувствовали, как их поддерживают дома, как гордятся ими, как ждут. Чтобы видели, что их семьи живут хорошо, о них заботятся. А значит, им и служится спокойнее, они делают своё дело с четким осознанием того, что их дело правое, они — защитники добра. Ребята там чувствуют тепло наших сердец. А это очень поднимает боевой дух.