Дождь и сильный ветер: дату и время ухудшения погоды в Приморье назвали синоптики

Posted 19 июня 2022, 04:49
Published 19 июня 2022, 04:49
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В Примпогоде сообщают, что в ночь на 20 июня температура воздуха в регионе опустится до +12...17°C. В некоторых частях края выпадут осадки. Скорость ветра ожидается в пределах 6-11 метров в секунду.
Днём в понедельник в прибрежной зоне потеплеет до +17...22°C, а в континентальных районах - до +25...30°C. На севере края вероятны дожди, скорость порывов ветра останется на том же уровне.
Во Владивостоке в понедельник ожидается схожая погода. Ночью на 20 июня ожидается около +16...18°C, днём - примерно +26...28°C. Существенных осадков не предвидится.
Скорость ветра в городе вечером может усиливаться до 14 метров в секунду.