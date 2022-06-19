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Posted 19 июня 2022, 04:49

Published 19 июня 2022, 04:49

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Дождь и сильный ветер: дату и время ухудшения погоды в Приморье назвали синоптики

Дождь и сильный ветер: дату и время ухудшения погоды в Приморье назвали синоптики

19 июня 2022, 04:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Синоптики рассказали, что местами в Приморье в понедельник, 20 июня, пройдёт дождь. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.

В Примпогоде сообщают, что в ночь на 20 июня температура воздуха в регионе опустится до +12...17°C. В некоторых частях края выпадут осадки. Скорость ветра ожидается в пределах 6-11 метров в секунду.

Днём в понедельник в прибрежной зоне потеплеет до +17...22°C, а в континентальных районах - до +25...30°C. На севере края вероятны дожди, скорость порывов ветра останется на том же уровне.

Во Владивостоке в понедельник ожидается схожая погода. Ночью на 20 июня ожидается около +16...18°C, днём - примерно +26...28°C. Существенных осадков не предвидится.

Скорость ветра в городе вечером может усиливаться до 14 метров в секунду.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какая погода ожидается в крае после 20 июня.

#Новости#Общество#Погода
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