Автобусы уже сходят с маршрутов: власти обратились к горожанам в Приморье

Posted 28 июня 2022, 07:45
Published 28 июня 2022, 07:45
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Власти Находки сообщают, что с маршрутов приходится снимать автобусы на маршрутах 4, 4А, 5, 5Б, 6, 9.
Зачастую это связано с особенностями конструкции - в низкопольные модели, сконструированные с учётом потребностей инвалидов, легко затекает скопившаяся на улицах вода.
«Часть автобусов продолжает работать на указанных маршрутах, однако время их ожидания может быть увеличено», - добавили в администрации города.
Несмотря на это, жителей Находки просят по возможности воздержаться от поездок на автобусах.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что непогода 28 июня вынудила снять с маршрутов часть общественного транспорта.
Для автомобилистов обильные осадки тоже создали серьёзные трудности. У некоторых водителей машины буквально встали посреди дороги.