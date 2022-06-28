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Posted 28 июня 2022, 07:45

Published 28 июня 2022, 07:45

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Автобусы уже сходят с маршрутов: власти обратились к горожанам в Приморье

Автобусы уже сходят с маршрутов: власти обратились к горожанам в Приморье

28 июня 2022, 07:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Некоторые автобусы в Находке сняты с маршрутов в непогоду из-за особенностей конструкции. Горожанам рассказали, как лучше поступать в таких условиях.

Власти Находки сообщают, что с маршрутов приходится снимать автобусы на маршрутах 4, 4А, 5, 5Б, 6, 9.

Зачастую это связано с особенностями конструкции - в низкопольные модели, сконструированные с учётом потребностей инвалидов, легко затекает скопившаяся на улицах вода.

«Часть автобусов продолжает работать на указанных маршрутах, однако время их ожидания может быть увеличено», - добавили в администрации города.

Несмотря на это, жителей Находки просят по возможности воздержаться от поездок на автобусах.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что непогода 28 июня вынудила снять с маршрутов часть общественного транспорта.

Для автомобилистов обильные осадки тоже создали серьёзные трудности. У некоторых водителей машины буквально встали посреди дороги.

#Новости#Общество#Находка#Общественный транспорт#1
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