Германия планирует поставлять газ из собственных хранилищ в другие страны

Posted 28 июня 2022, 17:32
Published 28 июня 2022, 17:32
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
ТАСС, цитируя его слова, сообщает, что газовый рынок регулируется на общеевропейском рынке. Он добавил, что ни одно государство не может быть предоставлено само себе. Об этом пишет RT.
По словам Хабека, ФРГ заполняет собственные хранилища для того, чтобы делиться энергоресурсами с такими странами Чехия, Австрия и при необходимости с Польшей и Францией.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа способна заменить поставки газа по «Северному потоку», в том случае если население снизит температуру отопления или снизят температурный режим кондиционеров на два градуса.