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Posted 28 июня 2022, 17:32

Published 28 июня 2022, 17:32

Modified 1 сентября 2022, 03:06

Updated 1 сентября 2022, 03:06

Германия планирует поставлять газ из собственных хранилищ в другие страны

28 июня 2022, 17:32
В случае необходимости ФРГ будет направлять газ из своих хранилищ в соседние государства. Об этом сообщил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

ТАСС, цитируя его слова, сообщает, что газовый рынок регулируется на общеевропейском рынке. Он добавил, что ни одно государство не может быть предоставлено само себе. Об этом пишет RT.

По словам Хабека, ФРГ заполняет собственные хранилища для того, чтобы делиться энергоресурсами с такими странами Чехия, Австрия и при необходимости с Польшей и Францией.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа способна заменить поставки газа по «Северному потоку», в том случае если население снизит температуру отопления или снизят температурный режим кондиционеров на два градуса.

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