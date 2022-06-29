Разорвало пополам: жуткое ДТП случилось с «распилом» во Владивостоке

В результате столкновения машину разорвало в нескольких местах. По всему салону разлетелись осколки стёкол и корпуса авто. Больше всего пострадало переднее пассажирское сидение. Основной удар пришёлся именно на него. Фонарь, встретивший машину объятиями, без «ссадин» не остался. В ближайшее время он вряд ли продолжит предназначенную ему миссию.