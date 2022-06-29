Разорвало пополам: жуткое ДТП случилось с «распилом» во Владивостоке

Posted 29 июня 2022, 01:39
Published 29 июня 2022, 01:39
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Водителю серой Nissan Skyline этим утром пришлось всё «поделить надвое». Мужчина знатно превысил скорость, двигаясь по улице Катерной в сторону Русского, и влетел в фонарный столб.
В результате столкновения машину разорвало в нескольких местах. По всему салону разлетелись осколки стёкол и корпуса авто. Больше всего пострадало переднее пассажирское сидение. Основной удар пришёлся именно на него. Фонарь, встретивший машину объятиями, без «ссадин» не остался. В ближайшее время он вряд ли продолжит предназначенную ему миссию.
Причиной аварии стало не только лихачество автолюбителя. Водитель не позаботился о том, чтобы вовремя «переобуться». Зимняя резина не справилась с влажной после продолжительных осадков дорогой. Также выяснялось, что авто привезено владельцу путём «распиливания». Вероятно, это и стало причиной столь масштабных повреждений.
В момент ДТП в машине находился только водитель. Особых травм автовладелец не получил, но медики всё равно его госпитализировали.
Ранее «Восток-Медиа» рассказало, что в Приморье заработает база нарушителей ПДД. С 1 июля можно будет узнать всё о «Шумахере» онлайн и без регистрации.