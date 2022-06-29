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Posted 29 июня 2022, 01:39

Published 29 июня 2022, 01:39

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Разорвало пополам: жуткое ДТП случилось с «распилом» во Владивостоке

29 июня 2022, 01:39
Сюжет
Происшествие
Страшное происшествие со столбом произошло на улице Катерной во Владивостоке. Автомобиль разорвало на две части.

Водителю серой Nissan Skyline этим утром пришлось всё «поделить надвое». Мужчина знатно превысил скорость, двигаясь по улице Катерной в сторону Русского, и влетел в фонарный столб.

В результате столкновения машину разорвало в нескольких местах. По всему салону разлетелись осколки стёкол и корпуса авто. Больше всего пострадало переднее пассажирское сидение. Основной удар пришёлся именно на него. Фонарь, встретивший машину объятиями, без «ссадин» не остался. В ближайшее время он вряд ли продолжит предназначенную ему миссию.

Причиной аварии стало не только лихачество автолюбителя. Водитель не позаботился о том, чтобы вовремя «переобуться». Зимняя резина не справилась с влажной после продолжительных осадков дорогой. Также выяснялось, что авто привезено владельцу путём «распиливания». Вероятно, это и стало причиной столь масштабных повреждений.

В момент ДТП в машине находился только водитель. Особых травм автовладелец не получил, но медики всё равно его госпитализировали.

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