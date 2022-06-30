ДТП парализовало важную трассу во Владивостоке

Posted 30 июня 2022, 02:56
Published 30 июня 2022, 02:56
Modified 1 сентября 2022, 03:07
Updated 1 сентября 2022, 03:07
Инцидент произошёл на улице Маковского. Очевидцы сообщают, что дорожный лихач превысил допустимую скорость и врезался в белый Toyota Mark. Основной удар пришёлся на правый бок иномарки. От столкновения водитель не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.
В результате аварии пострадавшее авто развернуло на 90 градусов. Mark перегородил одну из двух полос дороги, водителям приходится неторопливо объезжать место ДТП.
Из-за перекрытой «Марком» полосы движение правого ряда дороги на улице Маковского парализовано. Пробка уже затронула смежные районы. Люди черепашьим ходом пытаются выехать в сторону загорода с самой «Зари».
Как скоро движение нормализуется стоит только догадываться.