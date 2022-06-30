ДТП парализовало важную трассу во Владивостоке

Инцидент произошёл на улице Маковского. Очевидцы сообщают, что дорожный лихач превысил допустимую скорость и врезался в белый Toyota Mark. Основной удар пришёлся на правый бок иномарки. От столкновения водитель не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.