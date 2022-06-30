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Posted 30 июня 2022, 02:56

Published 30 июня 2022, 02:56

Modified 1 сентября 2022, 03:07

Updated 1 сентября 2022, 03:07

ДТП парализовало важную трассу во Владивостоке

30 июня 2022, 02:56
Сюжет
Происшествие
Пробка из-за столкновения двух иномарок парализовала движение на одной из ключевых дорог Владивостока. Многие, кто сегодня планировал оказаться за городом пораньше, оказались в гневе.

Инцидент произошёл на улице Маковского. Очевидцы сообщают, что дорожный лихач превысил допустимую скорость и врезался в белый Toyota Mark. Основной удар пришёлся на правый бок иномарки. От столкновения водитель не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.

В результате аварии пострадавшее авто развернуло на 90 градусов. Mark перегородил одну из двух полос дороги, водителям приходится неторопливо объезжать место ДТП.

Из-за перекрытой «Марком» полосы движение правого ряда дороги на улице Маковского парализовано. Пробка уже затронула смежные районы. Люди черепашьим ходом пытаются выехать в сторону загорода с самой «Зари».

Как скоро движение нормализуется стоит только догадываться.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что вечером 29 июня Владивосток «встал» из-за жёсткого ДТП.

Шестикилометровая пробка растянулась во Владивостоке из-за жёсткого ДТП
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