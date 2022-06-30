vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2022, 12:54

Published 30 июня 2022, 12:54

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

«Облегчит жизнь»: эксперт из Приморья - о новом решении Путина

30 июня 2022, 12:54
Сюжет
Демография
Зампредседателя Общественной палаты Приморья «Мамы и папы Приморья» Елена Герман прокомментировала подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон, дающий указывать в свидетельстве о рождения ребёнка место жительства родителей. Это изменение сделает жизнь мам и пап проще.

По словам эксперта, принятое главой государства решение «облегчит жизнь» родителям при подаче документов.

Елена Герман оценила и другой закон, недавно подписанный Владимиром Путиным. Речь идёт о закреплении 8 июня в качестве Дня семьи, любви и верности.

«Праздник [...] наверняка станет таким же любимым, как и Новый год, когда вся семья собирается за столом», — считает зампредседателя краевой Общественной палаты.

Она добавила, что повышенное внимание главы государства к семейным вопросам может со временем положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало комментарий Елены Герман о грядущем «закрытии» Пенсионного фонда России. Эксперт полагает, что жители страны извлекут определённые выгоды из таких перемен.

#Новости#Общество#Россия#Путин#Демография
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика