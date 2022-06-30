«Облегчит жизнь»: эксперт из Приморья - о новом решении Путина

Posted 30 июня 2022, 12:54
Published 30 июня 2022, 12:54
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
По словам эксперта, принятое главой государства решение «облегчит жизнь» родителям при подаче документов.
Елена Герман оценила и другой закон, недавно подписанный Владимиром Путиным. Речь идёт о закреплении 8 июня в качестве Дня семьи, любви и верности.
«Праздник [...] наверняка станет таким же любимым, как и Новый год, когда вся семья собирается за столом», — считает зампредседателя краевой Общественной палаты.
Она добавила, что повышенное внимание главы государства к семейным вопросам может со временем положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало комментарий Елены Герман о грядущем «закрытии» Пенсионного фонда России. Эксперт полагает, что жители страны извлекут определённые выгоды из таких перемен.