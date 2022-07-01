Аэропорт Владивосток и авиакомпания «АЙ ФЛАЙ» провели совместную пресс-конференцию

— Мы видим в лице нашего нового партнера — авиакомпании «АЙ ФЛАЙ» надежного авиаперевозчика, который давно хорошо известен пассажирам на западе России. Мы рады, что приморские пассажиры, как и годом ранее, смогут совершать удобные беспосадочные перелеты в курортный Сочи. Благодаря тому, что рейсы авиакомпании «АЙ ФЛАЙ» регулярные, жители Краснодарского края, в свою очередь, также смогут посетить Приморский край — это ещё один шаг на пути популяризации Владивостока, как внутрироссийского туристического направления.