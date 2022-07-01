Posted 1 июля 2022, 05:12
Published 1 июля 2022, 05:12
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Аэропорт Владивосток и авиакомпания «АЙ ФЛАЙ» провели совместную пресс-конференцию, посвященную открытию новых рейсов. В мероприятии приняли участие представители аэропорта, авиакомпании и представители туристического бизнеса.
В пресс-конференции приняли участие директор Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский, начальник отдела авиационного маркетинга воздушной гавани Дмитрий Хазин и Валерия Ященко, представитель авиакомпании.
На мероприятии были освещены перспективы сотрудничества авиакомпании «АЙ ФЛАЙ» и аэропорта Владивосток, стратегические планы на летнюю программу в Приморском крае, новые сервисы и возможности путешественников в связи с открытием регулярных рейсов.
Дмитрий Хазин, начальник отдела по авиационной коммерции аэропорта Владивосток:
— Мы видим в лице нашего нового партнера — авиакомпании «АЙ ФЛАЙ» надежного авиаперевозчика, который давно хорошо известен пассажирам на западе России. Мы рады, что приморские пассажиры, как и годом ранее, смогут совершать удобные беспосадочные перелеты в курортный Сочи. Благодаря тому, что рейсы авиакомпании «АЙ ФЛАЙ» регулярные, жители Краснодарского края, в свою очередь, также смогут посетить Приморский край — это ещё один шаг на пути популяризации Владивостока, как внутрироссийского туристического направления.
Валерия Ященко, представитель авиакомпании «АЙ ФЛАЙ»:
— Мы рады запустить программу регулярных рейсов, которая свяжет Владивосток с черноморским побережьем. На маршруте будет эксплуатироваться воздушное судно Airbus A330-300 вместимостью 378 кресел. Пассажиры смогут приобрести авиабилеты по трем тарифным программам: Промо, Плюс и Премиум. В полете на дальневосточных направлениях авиакомпания предложит двухразовое питание, а также широкий выбор дополнительных услуг, таких как выбор места повышенной комфортности, перевозка несопровождаемых детей и перевозка животных в пассажирском салоне самолета.
Напомним, первый рейс по маршруту Владивосток — Сочи авиакомпании «АЙ ФЛАЙ» запланирован на 19 июля 2022 года. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю по вторникам в 15:00 и четвергам в 15:20 местного времени. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы на воздушных судах Airbus A330-300. Общее время в пути из Владивостока до Сочи составит 9 часов 15 минут.
Об аэропорте Владивосток
Международный аэропорт Владивосток (https://vvo.aero) является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В январе–мае 2022 года услугами аэропорта воспользовались 630 тыс. пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Аэропорт удостоен премии Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории «Аэропорт с пассажиропотоком до 4 млн пассажиров». Комфортность нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 млн пассажиров, соответствует уровню «С» IATA.