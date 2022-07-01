Глава Нанайского района: «Выездные заседания — передовая и очень полезная практика»

Posted 1 июля 2022, 07:38
Published 1 июля 2022, 07:38
Modified 1 сентября 2022, 03:07
Updated 1 сентября 2022, 03:07
Программа визита губернатора и руководящего состава правительства края в Нанайский район включала целый ряд мероприятий, главным из которых стало расширенное заседание регионального правительства. Его центральной темой стала реализация Стратегии развития Хабаровского края. При этом особое внимание было уделено флагманским инициативам «Край комфортного проживания», «Край инноваций и новых возможностей» и их опорным проектам «Зелёное будущее края» и «Межвузовский кампус».
Зелёное будущее
Как подчеркнул глава региона Михаил Дегтярёв, экология — один из приоритетов работы краевых властей.
«Именно поэтому „Зеленое будущее края“ вошло в Стратегию развитию региона, в наши флагманские направления развития до 2026 года и на перспективу до 2030-го. Мы должны последовательно развивать проекты, направленные на заботу об окружающей среде. Важно уделить больше внимания использованию эффективных технологий, снижающих негативное воздействие на природу. Об этом говорил и наш Президент Владимир Владимирович Путин на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме», — пояснил губернатор.
Зампред правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров подробно рассказал о проекте, направленном на на решение вопросов загрязнения окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, сохранения и приумножения как лесных ресурсов региона, так и водных объектов Амура и биоразнообразия реки.
В частности, в регионе усиливают меры контроля за состоянием атмосферного воздуха путём установки стационарных автоматических пунктов наблюдения. Кроме того, чтобы достичь снижения вредных выбросов в атмосферу, краевые власти намерены при необходимости адресно, в «ручном режиме» работать с каждым предприятием-нарушителем.
Ещё один приоритет в сфере экологии — сохранение лесов.
«И лесовосстановление — важнейший элемент работы. Здесь нужен не просто объем посадочного материала. Крайне важна структура насаждений и разнообразие пород», — отметил глава региона.
Прорыв в образовании
Вторая часть заседания была посвящена реализации проекта по созданию межвузовского кампуса в Хабаровске, который был поддержан президентом Владимиром Путиным и должен стать прорывом в сфере высшего образования.
«Наш регион по праву считается ведущим образовательным субъектом Дальнего Востока. Мы занимаем лидирующие позиции в рейтингах по таким показателям, как „уровень образования“, „выявление и поддержка одаренных детей“, „синхронизация потребности подготовки кадров для экономики“. У края наработаны сильные компетенции в среднем профессиональном образовании. Сегодня пришло время для высшего образования. Настоящим прорывом станет межвузовский кампус», — уверен Михаил Дегтярёв.
Как доложил зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, кампус объединит пять университетов и пять научно-исследовательских институтов. Планируется, что 2030 году число студентов достигнет 32 тысяч — это на 19 процентов больше, чем в общей сложности обучается сегодня в вузах — участниках проекта. Вырастет и число иногородних студентов, оно составит 17 тысяч человек. Особое внимание будет уделяться развитию дисциплин в сферах биотехнологий, агроинженерии, строительства, экологии, информационных технологий. В настоящее время проект находится на стадии разработки проектной документации, которая завершится в феврале 2023 года.
Храм, поликлиника и теннисные корты
В ходе рабочей поездки в Нанайский район Михаил Дегтярёв посетил Троицкую центральную районную больницу, где недавно завершилась реконструкция здания детской консультации.
Открытие обновлённой поликлиники — долгожданное событие для жителей Нанайского района. Здание давно и остро нуждалось в капитальном ремонте, который не проводился здесь почти полвека. Еще до избрания губернатором Михаил Дегтярёв в ходе одной из рабочих поездок по краю пообещал местным жителям решить эту проблему и слово своё сдержал. Сейчас губернатор приехал принимать выполненную работу.
«Наряду с отремонтированными кабинетами, в здании появились игровая и комната для кормления для самых маленьких пациентов. Кроме того, детская консультация оборудована отдельными входами и крытыми колясочными. В целом, здесь созданы комфортные условия как для медицинского персонала, так и для наших детей. Все это служит главной цели — сохранить здоровье подрастающего поколения и повысить качество жизни в поселке и районе» — отметил глава региона.
Сразу после проведения торжественной церемонии с участием губернатора детская консультация открылась для юных пациентов. Здесь наблюдаются порядка 5,5 тысячи детей. В обновлённом здании ведут приём педиатры, располагаются прививочные кабинеты и помещение для оказания неотложной помощи.
Также губернатор принял участие в открытии поклонного креста, установленного на территории храма Святой Троицы. Он установлен в честь священника Филиппа Распопова, который с 1914 по 1919 годы был настоятелем храма и принял мученическую смерть, а конце 20 века Русской Православной Церковью Заграницей причислен к лику святых.
«Установка поклонного креста Священномученику Филиппу Распопову, пострадавшему за веру в годы Гражданской войны, — это восстановление исторической справедливости и сохранение памяти нашего народа. Сегодня, когда на долю страны вновь выпали испытания, нам особенно нужны сплочённость и верность исконным устоям. И роль Русской православной церкви здесь — одна из важнейших. Символично, что поклонный крест соседствует с обелиском Герою России Максиму Пассару — снайперу, отдавшему жизнь в Сталинградской битве за свободу Родины и будущее своих потомков. Оба этих имени — часть нашей истории, которую мы должны хранить и передавать детям», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.
В торжественной церемонии приняли участие также митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий и епископ Ванинский и Переяславский Аристарх.
Михаил Дегтярёв передал храму икону от жителей подшефного города Дебальцево Донецкой народной республики, где губернатор побывал недавно.
Глава района Николай Сафронов: Выездные заседания — польза для территорий
Как отметил, комментируя итоги выездного заседания, глава Нанайского муниципального района Николай Сафронов, такой формат — передовая и очень полезная практика.
«Она сближает региональный и муниципальный уровни власти, а также даёт возможность главам районов обмениваться опытом. Когда на территории высаживается такой десант краевых чиновников — это редкая возможность обратиться непосредственно к руководителям краевых профильных структур. Это значительно ускоряет решение вопросов, которые требуют участия региональных властей», — считает Николай Сафронов.
Важно, по мнению главы Нанайского района, также и то, что выездные заседания носят расширенный характер. В них принимают участие главы всех муниципалитетов края, а также представители администраций принимающего района, расположенных на его территории городских и сельских поселений, муниципальные депутаты.
«Когда представители муниципальных властей получают от губернатора и профильных министров установки напрямую, а не опосредовано, это повышает эффективность работы на местах. Опять же, выездные заседания для нас хороший шанс, как говорится, людей посмотреть и себя показать, а точнее, показать свой район, его преимущества и возможности, а также узнать, как те или иные задачи, актуальные в том числе и для нас, решаются в других муниципалитетах. Приведу пример: мы провели экскурсию для представителей краевого правительства и глав районов по ряду туристических объектов Нанайского района. После неё некоторые главы говорили мне, что теперь наш опыт в части повышения туристической привлекательности территории хотят применить и у себя. Сам я тоже много идей привожу из подобных поездок. Благодаря выездным расширенным заседания правительства я побывал в тех районах края, куда не доезжал раньше. В частности, в Чегдомыне, в Николаевске-на-Амуре. Одно из ярких впечатлений от поездки в Николаевск-на-Амуре — состояние социальной инфраструктуры. В городе много новых современных объектов, в том числе спортивных, муниципальные власти совместно с краевыми находят возможности строить, нам надо брать на вооружение этот опыт. Впрочем, и нам есть что показать в этом плане — например, наши новые теннисные корты, которые построены в рамках нацпроекта „Демография“, губернатор их осмотрел в числе прочих социальных объектов», — рассказал глава Николаевского района.
Николай Сафронов отметил также, что приезд краевых чиновников полезен не только для представителей муниципальных властей, но и для самих местных жителей. Один из обязательных пунктов программы — личный приём граждан. В этот раз у жителей Нанайского района была возможность напрямую обратиться ко всем без исключения министрам.
«На личном приёме была одна местная жительница, которая собрала все интересующие её вопросы и в итоге прошла сразу по всем руководителям профильных структур. Сколько времени бы ей понадобилось для этого, если бы не формат выездных заседаний и личных приёмов?», — говорит Николай Сафронов.