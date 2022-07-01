Глава Нанайского района: «Выездные заседания — передовая и очень полезная практика»

«Когда представители муниципальных властей получают от губернатора и профильных министров установки напрямую, а не опосредовано, это повышает эффективность работы на местах. Опять же, выездные заседания для нас хороший шанс, как говорится, людей посмотреть и себя показать, а точнее, показать свой район, его преимущества и возможности, а также узнать, как те или иные задачи, актуальные в том числе и для нас, решаются в других муниципалитетах. Приведу пример: мы провели экскурсию для представителей краевого правительства и глав районов по ряду туристических объектов Нанайского района. После неё некоторые главы говорили мне, что теперь наш опыт в части повышения туристической привлекательности территории хотят применить и у себя. Сам я тоже много идей привожу из подобных поездок. Благодаря выездным расширенным заседания правительства я побывал в тех районах края, куда не доезжал раньше. В частности, в Чегдомыне, в Николаевске-на-Амуре. Одно из ярких впечатлений от поездки в Николаевск-на-Амуре — состояние социальной инфраструктуры. В городе много новых современных объектов, в том числе спортивных, муниципальные власти совместно с краевыми находят возможности строить, нам надо брать на вооружение этот опыт. Впрочем, и нам есть что показать в этом плане — например, наши новые теннисные корты, которые построены в рамках нацпроекта „Демография“, губернатор их осмотрел в числе прочих социальных объектов», — рассказал глава Николаевского района.