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Posted 6 июля 2022, 06:32

Published 6 июля 2022, 06:32

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

тематическое фото

Обливание закончилось гибелью для восьмилетней жительницы Приморья

6 июля 2022, 06:32
Фото: 1MI
тематическое фото
Сюжет
Происшествие
Восьмилетняя девочка в селе Кирилловка Партизанского района скончалась из-за удара током, полученного во время обливания. Обстоятельства жуткого происшествия подтолкнули силовиков Приморья к возбуждению уголовного дела.

В краевом Следственном управлении Следственного комитета сообщают, что погибшая девочка и другие дети обливались из шланга, подключённого к электрическому насосу.

Удар током не сразу привёл к гибели - пострадавшая скончалась через некоторое время после инцидента.

Сотрудники ведомства возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы», - добавили в приморском Следственном управлении Следственного комитета.

Ранее «Восток-Медиа» писало о гибели подростка, пытавшегося сделать селфи на железнодорожной цистерне. Любитель острых ощущений погиб от удара током.

Этот трагический инцидент был далеко не первым подобным случаем за год.

Другой юноша в Приморье погиб из-за халатности инженера, не устранившего вовремя неполадку.

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#Новости#Происшествие#Гибель ребенка
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