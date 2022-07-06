Обливание закончилось гибелью для восьмилетней жительницы Приморья

Posted 6 июля 2022, 06:32
Published 6 июля 2022, 06:32
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
В краевом Следственном управлении Следственного комитета сообщают, что погибшая девочка и другие дети обливались из шланга, подключённого к электрическому насосу.
Удар током не сразу привёл к гибели - пострадавшая скончалась через некоторое время после инцидента.
Сотрудники ведомства возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы», - добавили в приморском Следственном управлении Следственного комитета.
Ранее «Восток-Медиа» писало о гибели подростка, пытавшегося сделать селфи на железнодорожной цистерне. Любитель острых ощущений погиб от удара током.
Этот трагический инцидент был далеко не первым подобным случаем за год.
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