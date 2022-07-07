«Тук-тук, а запахи вернутся?» Владивостокцы воют от жизни с искаженными ароматами

«Я 2 раза болела. Один раз прям жёстко: неделю спала с температурой 39 просыпалась только воды попить. Ни вкусов ни запахов не было. И уксус нюхала, и нашатырь. Проверяла есть ли запахи. Как итог: любимый парфюм в помойку. Про молоко, кофе горький, яйца я вообще молчу. Из вкусов чувствовала только солёное спустя почти год все запахи, и вкусы вернулись и тут я второй раз заболела. В больницу пошла только из-за того, что дышать больно было. Запахи и вкусы не пропали повторно», — пишет жительница города Нина.