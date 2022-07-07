«Тук-тук, а запахи вернутся?» Владивостокцы воют от жизни с искаженными ароматами

Posted 7 июля 2022, 10:19
Published 7 июля 2022, 10:19
Modified 1 сентября 2022, 04:19
Updated 1 сентября 2022, 04:19
Несмотря на то, что все коронавирусные ограничения в Приморском крае были сняты, а про маски многие забыли, о перенесенном COVID-19 напоминают искаженные вкусы когда-то любимых блюд.
«Ребят, любопытно у когo и как восстанавливались вкусы, запахи после коронавируса? Уж скоро год почти, а запахи все специфические. Забыл уже, что такое нормальная еда, парфюм, и т. д. Оно придет вообще обратно? Есть такие, у кого через длительный период восстановилось?», — спрашивает аноним в группе.
В комментариях сразу же обозначились люди с подобными проблемами. И они поспешили рассказать о своем опыте борьбы с искаженными вкусами и запахами.
«Я 2 раза болела. Один раз прям жёстко: неделю спала с температурой 39 просыпалась только воды попить. Ни вкусов ни запахов не было. И уксус нюхала, и нашатырь. Проверяла есть ли запахи. Как итог: любимый парфюм в помойку. Про молоко, кофе горький, яйца я вообще молчу. Из вкусов чувствовала только солёное спустя почти год все запахи, и вкусы вернулись и тут я второй раз заболела. В больницу пошла только из-за того, что дышать больно было. Запахи и вкусы не пропали повторно», — пишет жительница города Нина.
Другая девушка рассказывает, что учится принимать когда-то любимую еду заново.
«Почти год прошёл. Не все вкусы и запахи вернулись. Некоторые — хорошо! Работаю в магазине, там, бывает, товар портится. Всем воняет, а мне — нормально! Заново учусь любить бананы и мороженку, год не ела, сейчас так в кайф».
Напомним, что в соответствии с решением Роспотребнадзора, все антиковидные меры прекращают действовать в России 1 июля. В ведомстве объяснили, с чем связано такое решение.
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