Важный мост частично перекроют больше чем на год во Владивостоке

Posted 11 июля 2022, 04:18
Published 11 июля 2022, 04:18
Modified 1 сентября 2022, 06:17
Updated 1 сентября 2022, 06:17
Казанский автомобильный мост через железнодорожные пути в районе Эгершельда наконец-то приведут в порядок. Ремонтные работы начнутся в ближайшем будущем, сейчас специалисты подготавливают мост к организации по нему реверсивного движения.
Реконструкция позволит пропускать по мосту грузогабаритный транспорт, движение которого ограничили ещё в декабре 2020 года.
Завершить все работы планируется к концу 2024 года.
Напомним, что Казанский мост — старейший автомобильный мост во Владивостоке. Он был возведён над железнодорожными путями почти сто лет назад, в далёком 1928 году.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в столице Приморья в полном разгаре проходит комплексный ремонт автомобильных дорог. Реконструкция дорожного покрытия идёт с опережением намеченного графика.
UPD: по уточнённым данным пресс-службы ДВЖД, ремонт Казанского моста планируют завершить не в 2024 году, а в IV квартале 2022 года.
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