Важный мост частично перекроют больше чем на год во Владивостоке

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В дальневосточной столице начинается реконструкция самого старого автомобильного моста в городе. На время работ частично перекроют движение.

Казанский автомобильный мост через железнодорожные пути в районе Эгершельда наконец-то приведут в порядок. Ремонтные работы начнутся в ближайшем будущем, сейчас специалисты подготавливают мост к организации по нему реверсивного движения. Реконструкция позволит пропускать по мосту грузогабаритный транспорт, движение которого ограничили ещё в декабре 2020 года. Завершить все работы планируется к концу 2024 года. Напомним, что Казанский мост — старейший автомобильный мост во Владивостоке. Он был возведён над железнодорожными путями почти сто лет назад, в далёком 1928 году. Ранее «Восток-Медиа» писало, что в столице Приморья в полном разгаре проходит комплексный ремонт автомобильных дорог. Реконструкция дорожного покрытия идёт с опережением намеченного графика. UPD: по уточнённым данным пресс-службы ДВЖД, ремонт Казанского моста планируют завершить не в 2024 году, а в IV квартале 2022 года. Материалы по теме На Казанском мосту во Владивостоке ставят мощное ограждение Автомобиль рухнул с Казанского моста во Владивостоке