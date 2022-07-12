Администрация Артёма открыта для граждан — Вячеслав Квон

— Мы открыли все возможные каналы обращений, вплоть до личных телефонов профильных специалистов. Раньше людям нужно было писать официальную бумагу, чтобы вопрос ушёл в работу, а сейчас достаточно отправить сообщение в чат в telegram-канале или в группу в соцсетях. За исключением, конечно, заявлений об оформлении земли и других случаев, где предусмотрен определённый регламент, — рассказывает глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон.