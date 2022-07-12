Администрация Артёма открыта для граждан — Вячеслав Квон

Posted 12 июля 2022, 06:22
Published 12 июля 2022, 06:22
Modified 1 сентября 2022, 06:18
Updated 1 сентября 2022, 06:18
В 2022 году Артёмовский городской округ внедрил новый для муниципалитетов Приморского края подход к работе с обращениями граждан так называемый принцип «открытой администрации». Об этом глава Артёмовского городского округа рассказал в большом интервью «Восток-Медиа».
Приём людей без предварительной записи теперь ведётся прямо в холле здания мэрии. Внешне это похоже на работу многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, только «передаточных звеньев» между горожанами и чиновниками, которые принимают решения, гораздо меньше.
Показательно, что количество отказов уменьшилось, особенно по формальному признаку: если нужно, специалист всегда поможет пришедшему со своей проблемой человеку правильно заполнить заявление. Люди избавлены от хождения по коридорам и кабинетам: чиновники сами приходят к ним и решают вопросы.
— Мы открыли все возможные каналы обращений, вплоть до личных телефонов профильных специалистов. Раньше людям нужно было писать официальную бумагу, чтобы вопрос ушёл в работу, а сейчас достаточно отправить сообщение в чат в telegram-канале или в группу в соцсетях. За исключением, конечно, заявлений об оформлении земли и других случаев, где предусмотрен определённый регламент, — рассказывает глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон.
Вячеслав Васильевич признаётся, что у себя в смартфоне он создал группы по разным направлениям жизни города.
— Чтобы оперативно отрабатывать поступающие вопросы. На связи нахожусь круглые сутки — как, уверен, и руководство края, и все руководители муниципалитетов Приморья. Хорошо помню, например, как во время «ледяного дождя» только с четырёх до семи часов утра мне пришли четыреста сообщений от единой дежурной диспетчерской службы об отключении электроподстанций, — отметил глава АГО.
Налажена оперативная коммуникация и с депутатами муниципальной думы. По признанию народных избранников, работа, налаженная командой Вячеслава Квона, облегчила и им работу с обращениями избирателей.
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