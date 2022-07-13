«Хочется надеяться»: в Кремле высказались об инициативе Олега Кожемяко

Представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал формирование добровольческого батальона «Тигр» в Приморском крае. Высшее руководство страны одобряет инициативу губернатора Олега Кожемяко, но надеется, что он не примет радикальное решение.

Интерфакс пишет, что Песков охарактеризовал инициативу как заслуживающую самой высокой оценки. В Кремле к формированию батальона «Тигр», по словам пресс-секретаря президента, относятся «с уважением и очень-очень положительно». «Хочется надеяться, я не знаю деталей, что сам губернатор все-таки останется руководить регионом», - добавил Дмитрий Песков. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае стартовал набор добровольцев в батальон «Тигр» для участия в специальной военной операции. О процедуре вступления, денежном вознаграждении и других аспектах рассказал заместитель главы ДОСААФ России Сергей Ефремов. Подготовка добровольцев в Приморье удостоилась высокой оценки представителя генерального штаба. Выяснилось, что Материалы по теме Жители Приморья записываются в добровольцы, чтобы остановить неонацизм Приморцы поддерживают земляков, решивших добровольцами пойти на СВО