«Хочется надеяться»: в Кремле высказались об инициативе Олега Кожемяко

Posted 12 июля 2022, 23:16
Published 12 июля 2022, 23:16
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Интерфакс пишет, что Песков охарактеризовал инициативу как заслуживающую самой высокой оценки.
В Кремле к формированию батальона «Тигр», по словам пресс-секретаря президента, относятся «с уважением и очень-очень положительно».
«Хочется надеяться, я не знаю деталей, что сам губернатор все-таки останется руководить регионом», - добавил Дмитрий Песков.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае стартовал набор добровольцев в батальон «Тигр» для участия в специальной военной операции.
О процедуре вступления, денежном вознаграждении и других аспектах рассказал заместитель главы ДОСААФ России Сергей Ефремов.
Подготовка добровольцев в Приморье удостоилась высокой оценки представителя генерального штаба. Выяснилось, что