vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля 2022, 23:16

Published 12 июля 2022, 23:16

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Хочется надеяться»: в Кремле высказались об инициативе Олега Кожемяко

«Хочется надеяться»: в Кремле высказались об инициативе Олега Кожемяко

12 июля 2022, 23:16
Фото: 1MI.
Представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал формирование добровольческого батальона «Тигр» в Приморском крае. Высшее руководство страны одобряет инициативу губернатора Олега Кожемяко, но надеется, что он не примет радикальное решение.

Интерфакс пишет, что Песков охарактеризовал инициативу как заслуживающую самой высокой оценки.

В Кремле к формированию батальона «Тигр», по словам пресс-секретаря президента, относятся «с уважением и очень-очень положительно».

«Хочется надеяться, я не знаю деталей, что сам губернатор все-таки останется руководить регионом», - добавил Дмитрий Песков.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае стартовал набор добровольцев в батальон «Тигр» для участия в специальной военной операции.

О процедуре вступления, денежном вознаграждении и других аспектах рассказал заместитель главы ДОСААФ России Сергей Ефремов.

Подготовка добровольцев в Приморье удостоилась высокой оценки представителя генерального штаба. Выяснилось, что

Материалы по теме
Жители Приморья записываются в добровольцы, чтобы остановить неонацизмПриморцы поддерживают земляков, решивших добровольцами пойти на СВО
#Новости#Общество#Олег Кожемяко#Добровольцы#3#Кремль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика