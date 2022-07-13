Инцидент с натравливанием собаки на девушку во Владивостоке вышел на новый уровень

Posted 13 июля 2022, 07:58
Published 13 июля 2022, 07:58
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В краевом Следственном управлении Следственного комитета восстановили ход событий до нападения и сразу после него.
Горожанка попросила владельца собаки надеть на животное намордник. Недовольный мужчина стал преследовать женщину, а в какой-то момент приспустил поводок и толкнул собаку в сторону девушки.
Пёс дважды укусил свою жертву и вцепился ей в бедро, не отпуская, пока хозяин не пристегнул его на поводок.
«В связи с ранением ей [горожанке] потребовалась медицинская помощь», - добавили в ведомстве.
Дальнейшее решение будет принято по результатам проверки.