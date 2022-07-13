Инцидент с натравливанием собаки на девушку во Владивостоке вышел на новый уровень

Следователи установили подробности резонансного инцидента с нападением собаки на девушку во Владивостоке. Выяснилось, что хозяин пса всячески подталкивал животное к атаке.

В краевом Следственном управлении Следственного комитета восстановили ход событий до нападения и сразу после него. Горожанка попросила владельца собаки надеть на животное намордник. Недовольный мужчина стал преследовать женщину, а в какой-то момент приспустил поводок и толкнул собаку в сторону девушки. Пёс дважды укусил свою жертву и вцепился ей в бедро, не отпуская, пока хозяин не пристегнул его на поводок. «В связи с ранением ей [горожанке] потребовалась медицинская помощь», - добавили в ведомстве. Дальнейшее решение будет принято по результатам проверки. Ранее «Восток-Медиа» писало, что резонансное происшествие привлекло внимание сотрудников полиции. По словам горожан, владелец собаки пользуется дурной репутацией среди соседей.