vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2022, 08:20

Published 13 июля 2022, 08:20

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Прокуратура выяснила причину жесткого избиения девочки в Приморье

Прокуратура выяснила причину жесткого избиения девочки в Приморье

13 июля 2022, 08:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Прокуратура
Сотрудники прокуратуры начали проверку информации об избиении юной жительницы Партизанского района Приморья. Уже удалось выяснить, что побудило зачинщицу напасть на жертву.

В ведомстве считают ревность причиной, по которой девочка-подросток накинулась на 13-летнюю жительницу района.

Зачинщица действовала вместе с группой сверстников 14-16 лет, и выяснение отношений закончилась нанесением повреждений жертве.

«Тяжесть вреда здоровью, причиненного 13-летней потерпевшей, в настоящее время устанавливается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура ведёт проверку, чтобы выяснить, насколько хорошо велась профилактика таких инцидентов. Рассмотрены будут и условия жизни участников расправы.

Также корреспонденту «Восток-Медиа» стало известно, что Следком Приморского края возбуждает дело по данному происшествию.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало эксклюзивные подробности инцидента, которые удалось выяснить у полицейских и местной жительницы.

Есть мнение, что зачинщица избиения и раньше пользовалась дурной репутацией среди знающих её людей.

Материалы по теме
День рождения не удался: двое подростков до смерти избили мужчину в ПриморьеПодростки избили девочку в заброшенном здании в Приморье — достанется всем
#Новости#Прокуратура#Подростки#Избиение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика