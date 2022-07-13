Прокуратура выяснила причину жесткого избиения девочки в Приморье

Posted 13 июля 2022, 08:20
Published 13 июля 2022, 08:20
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В ведомстве считают ревность причиной, по которой девочка-подросток накинулась на 13-летнюю жительницу района.
Зачинщица действовала вместе с группой сверстников 14-16 лет, и выяснение отношений закончилась нанесением повреждений жертве.
«Тяжесть вреда здоровью, причиненного 13-летней потерпевшей, в настоящее время устанавливается», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура ведёт проверку, чтобы выяснить, насколько хорошо велась профилактика таких инцидентов. Рассмотрены будут и условия жизни участников расправы.
Также корреспонденту «Восток-Медиа» стало известно, что Следком Приморского края возбуждает дело по данному происшествию.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало эксклюзивные подробности инцидента, которые удалось выяснить у полицейских и местной жительницы.
Есть мнение, что зачинщица избиения и раньше пользовалась дурной репутацией среди знающих её людей.