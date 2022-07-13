«Ребята на передовой — настоящие герои»: полковник запаса — о СВО

Также, не дожидаясь указаний сверху, стали звонить в подшефные школы. Причём реакция в некоторых случаях от руководства была резко отрицательной, чуть не до истерики, мол, не надо никаких бесед. Но этот вопрос мы решили, объясняли, настаивали. И встреч провели немало. Не скажу, что все они были лёгкими. Подчас дети такие каверзные вопросы задавали… Ну что ж, ответили и на неудобные вопросы. Главное — честно и без фальши. Когда объясняешь ребятам, как глубоко в века уходит история вопроса, показываешь им, как развивается ситуация, они понимали, вникали, соглашались. Понимаете, мы мало внимания этому уделяем! Украинцам мозги промывали качественно, почти тридцать лет, два поколения уже выросло на этой лжи. А мы до сих пор не научились, как правильно говорить с подростками на такие темы. А надо реагировать мгновенно! Не ждать команды, когда сверху скажут. Потому что промедление в таких вопросах очень опасно.