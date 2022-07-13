«Ребята на передовой — настоящие герои»: полковник запаса — о СВО

Posted 13 июля 2022, 05:59
Published 13 июля 2022, 05:59
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В это же время в Приморье ветераны бригады ведут активную патриотическую работу.
Наш собеседник — председатель совета Приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» Владимир Лобастов, полковник запаса.
— Как вы считаете, Владимир Евгеньевич, была ли спецоперация на территории Украины неизбежной?
— Для тех, кто следил за новостями оттуда, за высказываниями западных политиков, за тем, что предлагал наш президент, в целом ясно: ситуация к 24 февраля была крайне напряжённой. И если президент нашей страны, а его нельзя назвать импульсивным и вспыльчивым, принял решение начать СВО, значит, ситуация действительно на тот момент сложилась критическая.
Да и вся политика Украины, её риторика, планы командования однозначно вели к эскалации конфликта, это было ясно. Да, вооруженный конфликт был неизбежен.
Владимир Путин сделал всё, чтобы избежать военного пути разрешения конфликта. В своей мюнхенской речи, в 2007 году, и на протяжении всех последующих лет он многократно высказывал свою озабоченность тем, что США и их западные союзники, поправ все международные соглашения, создают военные анклавы вокруг нашей страны, ставя под угрозу само существование нашей державы. Но нас не то, что не слышали, нас даже не захотели слышать.
И когда уже началось военное освоение территории Украины, накачка её иностранным вооружением, когда на наших исторических территориях сформировалось враждебное нам государство, стало понятно, что «красные линии», о которых говорил наш лидер, заокеанские ястребы всё же перешли. Так что решение о проведении СВО — единственно верное и оправданное решение.
— Военное разрешение конфликта не принесло Европе блага?
— Есть приписываемые Бисмарку слова: я знаю много способов выгнать медведя из берлоги и не знаю ни одного, как загнать его обратно. Не дразните русского медведя.
Нас прижали к стенке — и выхода у нас не было. Ну вот, Европа добилась своего, медведь на воле, скажем так. Теперь европейцы на своей шкуре чувствуют, что такое дорогие углеводороды, что такое кризис.
— События на Донбассе тоже вели к одному варианту развития событий, верно?
— Конечно. Я внимательно за ними наблюдал, за всем, что там творили ВСУ, ведь Донбасс — это наше, родное…
— Как вам кажется, как смогла фашистская, нацистская идеология воскреснуть в стране, которая так сильно пострадала от рук немецких фашистов во время Великой Отечественной?
— Потому что не зря западные политтехнологи и пиарщики взяли Украину под своё крыло и промывали людям мозги денно и нощно. Заокеанские политики не скрывали своей цели и не скрывают: уничтожить Россию. Как когда-то уничтожили СССР. Они к нам подбирались с разных сторон. Пробовали сначала в Грузии — не получилось. Так, как хотелось, во всяком случае. Затем попробовали в Средней Азии — там оказались люди с другим менталитетом, западные технологии не сработали в полном объёме. Идеальный вариант — Украина. Если вспомнить уроки истории — именно они не раз предавали Россию. Помните гетмана Мазепу, например? Украина была готова продаться — и продалась.
— Вы поддерживаете СВО?
— Разумеется. А как иначе? Сколько можно уже было постоянно извиняться за что-то перед «цивилизованным миром», брать на себя вину, которой не было? Должен же быть предел! Вот он и наступил. Я поддерживаю СВО и её цели. Сомнений в необходимости этой спецоперации нет не только у меня — их нет и всех членов нашей ветеранской организации. А их больше тысячи человек!
— В Интернете миллионы «специалистов», которые до 24 февраля были знатоками-вирусологами, а после стали знатоками военного дела, постоянно твердят, что спецоперация идёт «не так», слишком медленно, ну и так далее. Как военный, как полковник запаса, что вы им ответите?
— Как можно судить о военной операции, если ты не был на переднем крае, если ты не главнокомандующий и не знаешь планов и стратегии? Это же смешно. Вот я не возьмусь однозначно что-то оценивать. Скажу только, что обстановку надо оценивать в совокупности факторов. Посмотрите, что происходит в Европе. Очень может быть, что ситуация там будет настолько катастрофичной, что население просто вынудит руководителей своих стран перестать оказывать помощь Украине и заставить её сесть за стол переговоров.
Командованию виднее, как должно идти продвижение по территории. Опять же — со времени начала операции на ключевые посты, после серьезной чистки, в командовании пришли очень дельные, грамотные офицеры и генералы. Перестроился и наш ВПК, к примеру, завод, выпускающий БПЛА, стал работать в три смены. Сдвинулись с мёртвой точки и многие другие важные вещи.
Могу ещё сказать, что ребята, которые сегодня на переднем крае, — они настоящие герои. С нами ведь вся Европа воюет, США воюют! Оружием, инструкторами, наёмниками… И профессионализмом наших ребят можно только восхищаться. Заметьте, что именно на Украине во времена СССР были лучшие в стране артиллерийские училища. Так что кадры там остались. А наши ребята им успешно противостоят!
— То есть если ВСУ бьют по мирным кварталам, по жилым домам, школам, то никаких «промазали случайно» быть не может? Попали именно туда, куда целили — по детям, женщинам, старикам?
— Да. Им сейчас плевать, куда стрелять, они бьют, отлично понимая, что там нет войск.
— Вы сказали, что общаетесь с ранеными, которые проходят лечение в наших госпиталях. Чувствуют ли они поддержку земляков, важна ли она им?
— Конечно! Для них это как бальзам на душу — осознавать, что тебя поддерживают дома, что у тебя крепкий тыл. Ребята много говорили о том, как важна для них та помощь, те посылки, которые приходят из Приморья.
Очень благодарны ребята нашему губернатору Олегу Кожемяко за те гуманитарные грузы, которые он привозил лично на СВО. По отзывам ребят, Олег Николаевич сделал для наших бойцов столько, сколько ни один другой глава региона. Честь и хвала!
— Наверняка ваша организация тоже отправляла гуманитарные грузы ребятам на СВО?
— Безусловно. Мы сразу же принялись за эту работу. Завели специально карту для этих целей, счёт открыли. Сначала отправляли, исходя из опыта ведения боевых действий в двух чеченских кампаниях, которые прошли практически все морские пехотинцы моего поколения, необходимые бытовые мелочи, очень необходимые на передовой. Потом нам люди стали приносить посылки. Затем, исходя их складывающейся ситуации на фронтах, стали закупить и отправлять ребятам квадрокоптеры, ПНВ, тепловизоры, собрав на закупку внушительную сумму.
Всё это мы направляли в 155-ю бригаду морской пехоты. Там сейчас в зоне СВО наши дети и внуки, и это не преувеличение. Вся наша жизнь прошла в этой бригаде, как её не поддержать?
— Ведёте ли вы беседы с подрастающим поколением, патриотическую работу?
— Конечно. Как только началась спецоперация, наша организация первой из всех ветеранских сразу же записала ролик в поддержку СВО и наших ребят. Мы собрали ветеранов и сделали это ещё тогда, когда все только сидели и ждали, в какую сторону ветер подует и что скажут наверху.
Также, не дожидаясь указаний сверху, стали звонить в подшефные школы. Причём реакция в некоторых случаях от руководства была резко отрицательной, чуть не до истерики, мол, не надо никаких бесед. Но этот вопрос мы решили, объясняли, настаивали. И встреч провели немало. Не скажу, что все они были лёгкими. Подчас дети такие каверзные вопросы задавали… Ну что ж, ответили и на неудобные вопросы. Главное — честно и без фальши. Когда объясняешь ребятам, как глубоко в века уходит история вопроса, показываешь им, как развивается ситуация, они понимали, вникали, соглашались. Понимаете, мы мало внимания этому уделяем! Украинцам мозги промывали качественно, почти тридцать лет, два поколения уже выросло на этой лжи. А мы до сих пор не научились, как правильно говорить с подростками на такие темы. А надо реагировать мгновенно! Не ждать команды, когда сверху скажут. Потому что промедление в таких вопросах очень опасно.
Общаемся мы не только со школьниками, но и с матросами, солдатами — срочниками, которые служат в нашей бригаде и других частях. Берём с собой по возможности ребят, которые побывали на СВО. Это очень важно, когда общение идёт с теми, кто видел своими глазами и сам участвовал. Это сразу формирует доверие.
Вот недавно общались с убывающим в командировку на СВО ребятами. Видно было, как им важна эта встреча, те рекомендации и советы, которые давали опытные бойцы. Ведь главная задача бойца — выполнить поставленный приказ и выжить.
— Сегодня многие приморцы идут на службу по контракту, отправляясь добровольцами на СВО…
— И это очень хорошо. Но я бы хотел обратиться ко всем, кто рассматривает для себя такую возможность. Трезво и здраво оцените свои способности. Если вы пять метров не в состоянии пробежать, не начав задыхаться, подумайте, какая от вас будет польза на передовой? Вашу работу будут делать ваши однополчане, а вы станете помехой, обузой, лишним грузом на руках бойцов, снижающим боеспособность подразделения.
Кстати, мои ученики — мои бывшие подчинённые — сейчас на полигонах готовят контрактников-добровольцев к командировке на СВО. Это грамотные, умные, знающие офицеры и свою работу они делают отлично. Учат правильно, если внимательно их слушать и следовать всем указаниям, то научишься профессионально использовать свои возможности и боевого вооружения, сумеешь стать настоящим бойцом.
— Что бы вы пожелали нашим бойцам на СВО?
— Как — что? Живыми вернуться! Это самое главное. Грамотно воюй, выполняй приказ и свою задачу.
А ещё хочу сказать, что нельзя ни на минуту останавливать работу по поддержке СВО, ни на секунду. Нельзя, чтобы это превращалось в рутину, в привычку. Наши ребята — герои, они достойны всяческого уважения и поддержки.