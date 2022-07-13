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Posted 12 июля 2022, 23:06

Published 12 июля 2022, 23:06

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Россельхознадзор «спас» рыбу москвичей в Приморье за отдельную плату

12 июля 2022, 23:06
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Россельхознадзор
Россельхознадзор продолжает спасать товар нерадивых производителей в Приморье. Московское предприятие не уследило за качеством заморозки своей продукции.

Партия мороженого глазированного минтая весом в 27 тонн прибыла на станцию Угольная (Владивосток) в рефрижераторном контейнере. Грузоотправитель, он же — грузополучатель — московская компания «Мореодор».

Выяснилось, что сотрудники ООО не уследили за температурой в толще продукции: вместо положенных -18 °С прибор показал -11,6 °С.

Товар отправили на дозаморозку в связи с нарушением технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

На поставщика завели административное производство (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ), сейчас ООО «Мореодор» должно выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о похожем случае с минтаем. Предприятие из Хабаровска так же обязали выплатить штраф.

#Новости#Общество#Владивосток#Россельхознадзор#Рыба
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