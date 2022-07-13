Россельхознадзор «спас» рыбу москвичей в Приморье за отдельную плату

Posted 12 июля 2022, 23:06
Published 12 июля 2022, 23:06
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Партия мороженого глазированного минтая весом в 27 тонн прибыла на станцию Угольная (Владивосток) в рефрижераторном контейнере. Грузоотправитель, он же — грузополучатель — московская компания «Мореодор».
Выяснилось, что сотрудники ООО не уследили за температурой в толще продукции: вместо положенных -18 °С прибор показал -11,6 °С.
Товар отправили на дозаморозку в связи с нарушением технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
На поставщика завели административное производство (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ), сейчас ООО «Мореодор» должно выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о похожем случае с минтаем. Предприятие из Хабаровска так же обязали выплатить штраф.