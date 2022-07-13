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Posted 13 июля 2022, 02:20

Published 13 июля 2022, 02:20

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Штормовое предупреждение объявлено: даты удара циклона по Приморью назвали в МЧС

13 июля 2022, 02:20
Сюжет
Непогода
В управлении МЧС по Приморью объявили штормовое предупреждение. Ожидается, что 15-16 июля по региону ударят сильные дожди.

Ухудшение погоды начнётся уже днём в четверг, 14 июля, в дальнейшем ситуация будет усугубляться. В Примгидромете сообщают, что в четверг будет на 2-3 градуса холоднее, чем в среду, 13 июля.

Основной удар непогоды ожидается в пятницу, 15 июля, и в субботу, 16 июля, - на юге и юго-востоке края может выпасть до 50 миллиметров осадков. Местами реки выйдут из берегов на 0,5 - 2 метра, не исключены подтопления.

Скорость ветра будет держаться на уровне 15-20 метров в секунду и до 25 метров в секунду у мысов.

Напомним, в конце июня синоптики тоже объявили штормовое предупреждение. Тогда удар стихии привёл к наплыву воды на дороги, где автомобили тонули и глохли, и к затоплению жилых домов, где происходили взрывы.

Менее серьёзное ухудшение погоды в начале июня тоже имело неприятный последствия, например, сход трамвая с путей во Владивостоке.

#Новости#Общество#Непогода
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