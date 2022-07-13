Штормовое предупреждение объявлено: даты удара циклона по Приморью назвали в МЧС

Posted 13 июля 2022, 02:20
Published 13 июля 2022, 02:20
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Ухудшение погоды начнётся уже днём в четверг, 14 июля, в дальнейшем ситуация будет усугубляться. В Примгидромете сообщают, что в четверг будет на 2-3 градуса холоднее, чем в среду, 13 июля.
Основной удар непогоды ожидается в пятницу, 15 июля, и в субботу, 16 июля, - на юге и юго-востоке края может выпасть до 50 миллиметров осадков. Местами реки выйдут из берегов на 0,5 - 2 метра, не исключены подтопления.
Скорость ветра будет держаться на уровне 15-20 метров в секунду и до 25 метров в секунду у мысов.
Напомним, в конце июня синоптики тоже объявили штормовое предупреждение. Тогда удар стихии привёл к наплыву воды на дороги, где автомобили тонули и глохли, и к затоплению жилых домов, где происходили взрывы.
Менее серьёзное ухудшение погоды в начале июня тоже имело неприятный последствия, например, сход трамвая с путей во Владивостоке.